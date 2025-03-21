快訊

遭影射放消息？葛斯齊開戰S家「別再噁心」 賈永婕不忍回應了

現場尖叫四起！花蓮火車站前計程車暴衝 民眾痛苦倒地哀嚎

聽新聞
0:00 / 0:00

13年來首次！滬龍美術館大規模展覽 約有200件大陸古器物

聯合報／ 記者黃雅慧／上海即時報導
龍美術館是由中國大陸知名收藏家劉益謙（左）、王薇（右）夫婦創辦的私立美術館。記者黃雅慧／攝影
龍美術館是由中國大陸知名收藏家劉益謙（左）、王薇（右）夫婦創辦的私立美術館。記者黃雅慧／攝影

上海知名民營美術館─龍美術館「天地大觀」展覽21日舉行開幕式，該展為龍美術館成立13年以來首度集結約200件（套）從商周至明清的珍貴器物、瓷雜展出。此前該館備受關注的知名藏品明成化鬥彩雞缸杯也睽違十年展出。

龍美術館館長王薇表示，「天地大觀」展是龍美術館開館13年以來，首次以古代器物為主題的展覽，他們把展覽分為4個板塊，金石壽、器載道、思無邪和無盡藏，精選200多件從商周至明清的珍貴的文物展出，包括甲骨文、青銅器、玉器、瓷器、佛像、傢具等，呈現3000多年來華夏文明及工藝的巔峰。這些寶貴文物承載著古人智慧和情感，成為與過去對話的橋梁。

近年罕見現身公開媒體場合的龍美術館創始人、知名收藏家劉益謙表示，一直希望收藏的器物能有好的方式展現，因此思考了十幾年，「今天憋出個東西來」。他說，龍美術館今天也只是這些文物珍寶的守護者，希望觀眾在觀展後能感覺到3000年的文明，在一個現代的建築、現代展示方式裡面能穿越時空，那是通過這種方式也能展現出來，「就未來3000年以後，哪怕我們可以同外星人同居了，相信這些中華民族的文化還是會傳承下去的」。

另外，這次展品中僅存的一件明代傳國玉璽引發關注，劉益謙表示，不論印章還是玉璽，今天能看到的印章基本上都是清朝年代。明朝玉璽到今天為止發現只有半個印章，這中間可能崇禎皇帝時期燒掉等各種推測，另外他也舉出鄭和下西洋雖然是大家熟知的歷史，但目前找不到任何一件鄭和有關的物件，龍美術館十多年前發現鄭和手寫佛經，「款肯定是鄭和的，經不一定是他寫的」。他進一步說，「當他說你這個人不應該你在歷史上存在的時候，他就叫你毀屍滅跡的，所以明朝半章跟鄭和做經是同一個道理。」

劉益謙強調，他收藏就是「收藏一段歷史，歷史會給人很多啟發，也會給人很多在看待人生過程中間會給人增加很多的智慧。」

面對香港蘇富比2023年「龍途：劉益謙與王薇伉儷收藏精選」拍賣中39件作品上拍，最終成交29件，總成交額5.45億港元，遠低於此前最低估價，引起當時資本市場熱議。對此，劉益謙稱，當時有些作品流拍確實是現實問題，但他認為如果藝術只是用金錢去衡量的不叫藝術，而經濟有波動也很正常。而龍美術館也是建立在大陸改革開放背景下，在政策支持，加上自身努力奮鬥後積累一定財富而有的成果，有了財富積累，可以享受精神上的追求，所以才有了今天龍美術館的存在。

上海龍美術館2025年最受期待的特展《天地大觀——跨越時光的文明印記》將於3月22日至6月29日在龍美術館（西岸館）向觀眾開放。而光是在15日部分開開箱的展品據拍賣紀錄顯示，珍藏價值幾乎全部超過億元。

而這次備受關注的展品為2014年劉益謙以2.8億港幣拍得明成化鬥彩雞缸杯，刷新當年中國瓷器世界拍賣紀錄，轟動一時。據2014年時任景德鎮禦窯工藝博物館館長的向元華表示，當時全球存世的成化雞缸杯僅十幾件，其中大部分收藏於台北故宮、倫敦大英博物館等機構。屬私人收藏、能在市面上流通的除此次拍賣的，只剩三只，雖非孤品，但量依舊非常稀少。

龍美術館是由中國知名收藏家劉益謙、王薇夫婦創辦的私立美術館，目前在上海和重慶同時擁有三個大規模場館，其收藏涵蓋中國傳統藝術、近現代藝術、「紅色經典」藝術和世界現當代藝術等，數量豐富，體系完備。

本次備受關注的展品之一為2014年劉益謙以2.8億港幣拍得明成化鬥彩雞缸杯，刷新當年中國瓷器世界拍賣紀錄，轟動一時。記者黃雅慧／攝影
本次備受關注的展品之一為2014年劉益謙以2.8億港幣拍得明成化鬥彩雞缸杯，刷新當年中國瓷器世界拍賣紀錄，轟動一時。記者黃雅慧／攝影
這次展品中僅存的一件明代傳國玉璽引發關注，劉益謙表示，不論印章還是玉璽，今天能看到的印章基本上都是清朝年代。明朝玉璽到今天為止發現只有半個印章。記者黃雅慧／攝影
這次展品中僅存的一件明代傳國玉璽引發關注，劉益謙表示，不論印章還是玉璽，今天能看到的印章基本上都是清朝年代。明朝玉璽到今天為止發現只有半個印章。記者黃雅慧／攝影
上海龍美術館2025年最受期待的特展《天地大觀——跨越時光的文明印記》將於3月22日至6月29日在龍美術館（西岸館）向觀眾開放。記者黃雅慧／攝影
上海龍美術館2025年最受期待的特展《天地大觀——跨越時光的文明印記》將於3月22日至6月29日在龍美術館（西岸館）向觀眾開放。記者黃雅慧／攝影

印章 文物 美術館

延伸閱讀

遭不明人士寄炸彈威脅信 陸委會：嚴厲譴責製造恐嚇

竹縣「行動藝術館」開跑 7校巡迴展覽為美學教育扎根

大禮包藝術啟蒙 竹北市兒童節贈直笛與拇指琴給學童

點子農場／讓藝術推動社會創新

相關新聞

13年來首次！滬龍美術館大規模展覽 約有200件大陸古器物

上海知名民營美術館─龍美術館「天地大觀」展覽21日舉行開幕式，該展為龍美術館成立13年以來首度集結約200件（套）從商周...

過自己要的生活…復旦研究生退學賣土豆泥 食客排長龍

星期三下午5點不到，在四川大學華西校區東區北門的擺攤隊伍裡，一個年輕小伙的攤位格外引人注目，沒有招牌，沒有廣告，卻被排隊...

現代版「農夫與蛇」 學生為教授買房養老…老師逝家屬卻霸占不還

24年前，30餘歲的張瑋不忍見到自己的老師，上海音樂學院資深聲樂教授與弟弟同住15平米小房間裡，全款買下一套125平米房...

河南紅旗農藥廠炸成平地…傳17死41傷 官方通報3失聯4傷

河南項城周口生產農藥的紅旗生物科技公司廠區20日上午11時許發生爆炸，網傳視頻現場冒出火光和陣陣濃煙，工廠被夷為平地，附...

千年銅鏡斷代錯誤 15歲國中生糾出…川省博館：已改正

一名成都國中生17日發布影片稱，自己在四川省博物館發現了一面千年銅鏡出現斷代錯誤，糾錯後得到了博物館的證實與肯定。四川省...

返港探病母被捕…男暴動判囚45個月 戴手套口罩成證據

21歲香港青年2019年8月涉嫌在灣仔軒尼詩道近天樂里一帶參與暴動被捕，之後「踢保（棄保潛逃）」到日本生活，為探望病母前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。