13年來首次！滬龍美術館大規模展覽 約有200件大陸古器物

上海知名民營美術館─龍美術館「天地大觀」展覽21日舉行開幕式，該展為龍美術館成立13年以來首度集結約200件（套）從商周至明清的珍貴器物、瓷雜展出。此前該館備受關注的知名藏品明成化鬥彩雞缸杯也睽違十年展出。

龍美術館館長王薇表示，「天地大觀」展是龍美術館開館13年以來，首次以古代器物為主題的展覽，他們把展覽分為4個板塊，金石壽、器載道、思無邪和無盡藏，精選200多件從商周至明清的珍貴的文物展出，包括甲骨文、青銅器、玉器、瓷器、佛像、傢具等，呈現3000多年來華夏文明及工藝的巔峰。這些寶貴文物承載著古人智慧和情感，成為與過去對話的橋梁。

近年罕見現身公開媒體場合的龍美術館創始人、知名收藏家劉益謙表示，一直希望收藏的器物能有好的方式展現，因此思考了十幾年，「今天憋出個東西來」。他說，龍美術館今天也只是這些文物珍寶的守護者，希望觀眾在觀展後能感覺到3000年的文明，在一個現代的建築、現代展示方式裡面能穿越時空，那是通過這種方式也能展現出來，「就未來3000年以後，哪怕我們可以同外星人同居了，相信這些中華民族的文化還是會傳承下去的」。

另外，這次展品中僅存的一件明代傳國玉璽引發關注，劉益謙表示，不論印章還是玉璽，今天能看到的印章基本上都是清朝年代。明朝玉璽到今天為止發現只有半個印章，這中間可能崇禎皇帝時期燒掉等各種推測，另外他也舉出鄭和下西洋雖然是大家熟知的歷史，但目前找不到任何一件鄭和有關的物件，龍美術館十多年前發現鄭和手寫佛經，「款肯定是鄭和的，經不一定是他寫的」。他進一步說，「當他說你這個人不應該你在歷史上存在的時候，他就叫你毀屍滅跡的，所以明朝半章跟鄭和做經是同一個道理。」

劉益謙強調，他收藏就是「收藏一段歷史，歷史會給人很多啟發，也會給人很多在看待人生過程中間會給人增加很多的智慧。」

面對香港蘇富比2023年「龍途：劉益謙與王薇伉儷收藏精選」拍賣中39件作品上拍，最終成交29件，總成交額5.45億港元，遠低於此前最低估價，引起當時資本市場熱議。對此，劉益謙稱，當時有些作品流拍確實是現實問題，但他認為如果藝術只是用金錢去衡量的不叫藝術，而經濟有波動也很正常。而龍美術館也是建立在大陸改革開放背景下，在政策支持，加上自身努力奮鬥後積累一定財富而有的成果，有了財富積累，可以享受精神上的追求，所以才有了今天龍美術館的存在。

上海龍美術館2025年最受期待的特展《天地大觀——跨越時光的文明印記》將於3月22日至6月29日在龍美術館（西岸館）向觀眾開放。而光是在15日部分開開箱的展品據拍賣紀錄顯示，珍藏價值幾乎全部超過億元。

而這次備受關注的展品為2014年劉益謙以2.8億港幣拍得明成化鬥彩雞缸杯，刷新當年中國瓷器世界拍賣紀錄，轟動一時。據2014年時任景德鎮禦窯工藝博物館館長的向元華表示，當時全球存世的成化雞缸杯僅十幾件，其中大部分收藏於台北故宮、倫敦大英博物館等機構。屬私人收藏、能在市面上流通的除此次拍賣的，只剩三只，雖非孤品，但量依舊非常稀少。