快訊

2025股東會熱門紀念品一次看！達人提醒：要先確定零股能不能領取

大S身後不平靜 過世一天「汪小菲打來失控飆罵S媽」

大陸貨爆倉清關卡10天...淘寶人哀鴻遍野 台灣淘寶說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

氣候變遷影響 中國大陸冰川面積60年退減26%

中央社／ 台北21日電
圖為2023年5月12日中午拍攝的珠峰腳下的中絨布冰川（無人機照片）。新華社
圖為2023年5月12日中午拍攝的珠峰腳下的中絨布冰川（無人機照片）。新華社

中國科學院西北生態環境資源研究院發布中國第三次冰川編目數據集。最新資料顯示，2020年前後中國冰川面積約4.6萬平方公里，相較過去約60年期間退減26%，約7000條小冰川完全消失。

澎湃新聞21日報導，中國科學院西北生態環境資源研究院是中國最早從事冰川研究科研單位，其在「第三屆全國冰凍圈科學大會」發布中國第三次冰川編目數據集；先前分別在2002年、2014年發布第一次、第二次中國冰川編目數據集。

第三次中國冰川編目數據集內容顯示，2020年前後中國冰川面積約4.6萬平方公里，冰川總條數約6.9萬條。

相較第一次中國冰川編目數據集、1960年代至2020年期間，目前中國冰川面積減少約26%，約7000條小冰川完全消失。相較第二次中國冰川編目數據集、2008至2020年期間，中國冰川面積減少約6%，顯示中國冰川進入快速退縮階段。

中國科學院青藏高原研究所研究員張強弓在紅星新聞21日報導中表示，「冰川融化」普遍被視作氣候危機指標性事件。他說，冰川在溫度上升後消融的量與降雪後補給的量是一個動態平衡，一旦動態平衡被打破，就會出現現在看到的情況。

張強弓指出，大多數人很難直接感受冰川融化帶來的影響，南北極冰川融化已釋出訊號。冰川融化恐將釋放被封存的遠古時期微生物（例如病毒），不過這些被釋放的病毒活性很低，致病率也很低。

紅星報導指出，為了提高人類對於冰川融化相關問題的認識與意識，聯合國大會2022年通過決議，宣布2025年為國際冰川保護年，從2025年起，每年3月21日為世界冰川日。

冰川 氣候變遷 科學

延伸閱讀

美股收黑台積電ADR勁揚 法人：台股拚守穩年線

輝達GTC大會量子日 黃仁勳：量子運算深具潛力

台股價漲量縮 法人：AI類股本益比面臨修正

瑞利光智能於輝達GTC 2025大會展示創新AI智能製造技術

相關新聞

大陸官方宣布 反美網紅「司馬南」逃稅遭重罰逾4000萬元

大陸網紅「司馬南」時常針貶時事，立場相當強硬，但是已有4個月沒有發聲，據報是被禁言，而大陸官方最新公布的情況顯示，他因為...

逾百醫院部署DeepSeek… AI醫師來了 靠譜嗎？

在DeepSeek等大模型的推動下，中國醫療行業的智慧化進程在加快，有超過100家醫院完成DeepSeek的本地部署，還...

氣候變遷影響 中國大陸冰川面積60年退減26%

中國科學院西北生態環境資源研究院發布中國第三次冰川編目數據集。最新資料顯示，2020年前後中國冰川面積約4.6萬平方公里...

又是行動電源惹禍？香港航空飛行途中行李架起火迫降福州

據央視新聞報導，3月20日，香港航空確認航班HX115在飛行途中因客機艙內行李架起火改道福州長樂國際機場，飛機安全降落，...

南航部分航班改換超薄座椅 網友吐槽像硬座「硌得慌」

網友近日發帖稱，南方航空公司的座椅換新了，椅背比以前薄了許多。此舉引發網友熱議，稱「沙發椅」變「硬座」了。南航表示，從今...

「誰來解救我」安徽女被拔錯牙還用鐵絲綁回…疼到跳樓

安徽省一位女子近日在安慶市立醫院拔智齒，但是被拔錯了一顆原生牙齒，醫師又用鐵絲把拔下的這顆牙綁回智齒的牙洞，一個半小時過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。