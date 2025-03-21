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江西公司網上賣貼牌香港假藥 獲利豐厚

中央社／ 香港21日電

據報導，中國大陸最近有人以「香港大藥房」名義在網上直播銷售中成藥，1個月獲利超過港幣100萬元（約新台幣400萬元），但這些藥物並非港貨，而是來自大陸江西、福建等地的「貼牌貨」；兩家江西公司已被查封。

星島日報今天在報導中轉述廣州南方週末的訊息指出，近月來，「香港大藥房官方直播間」每天都在抖音直播，賣的中成藥有「透骨膏」、「無濕輕」、「清肺丸」、「香腳王」等「港藥」。

這些藥品冠上了「香港大藥房」的名稱後，吸引了不少大陸消費者。

但這些自稱「港貨正品」的藥膏、噴劑或口服丸，實際發貨方為江西贛益坊電子商務有限公司和江西和美藥業有限公司，背後生產廠家則來自江西、河北、河南、福建等地。

這些產品既非藥品，也非港產，而是出廠價十分低廉的「貼牌貨」，而「香港大藥房」也並非香港持牌藥商。

據報導，江西樟樹市監局15日派人到和美藥業等涉案場所核查，對涉案產品實施封令，同時命令企業負責人通知合作方立即停止線上經營活動。

市監局表示，官方已對此事立案調查，理由是涉嫌對商品作引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。

香港

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