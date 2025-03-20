雲南福貢山崩已致5人遇難 當地發布緊急撤離通知

中國雲南福貢18日凌晨發生山崩，1人死亡，4人失聯。據陸媒19日報導，4名失聯人員已被發現，均無生命跡象，此次災害已致5人遇難。另外，福貢縣政府也發布緊急通知，要求礦區作業人員撤離。

據澎湃新聞報導，山崩地點位於亞目河一級電站大壩附近，失聯人員是修築大壩的工人。19日相關部門人士表示，當天12時許找到4名失聯人員，但均不幸遇難。

另外，福貢縣政府官網19日傍晚發布「福貢縣自然資源局關於做好汛期礦區人員撤離工作的緊急通知」。通知指出，據氣象部門預測，福貢縣已提前進入主汛期，局部地區可能引發滑坡、土石流等災害，要求所有礦區作業人員19日晚上6時前全部撤離礦區，撤離範圍包括露天採石場、地下礦井、臨時工棚及周邊危險區域。

據新華社先前報導，3月11日以來，福貢縣鹿馬登鄉出現持續性強降雨，截至18日上午6時，累計降雨量達273.8毫米，引發此次自然災害。