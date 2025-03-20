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港男參加反送中被判囚45個月 移居日本後返港被捕

中央社／ 香港20日電
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。美聯社資料照
圖為2019年反送中的民眾，在香港各處聚集合唱《願榮光歸香港》。美聯社資料照

一名已移居日本香港男子因為參與2019年「反送中」運動，今天被香港法院判囚45個月。

綜合香港媒體的報導，被告陳姓男子，27歲，任職於會計公司，涉嫌於2019年8月31日在港島灣仔參與暴動，翌年他移居日本，2023年回港探親時被捕，當局控告他一項暴動罪。

案件上週在區域法院開審前，被告承認罪行，法院延至今天宣判。

據報導，法官表示，「暴動具有一定程度的組織及計畫，示威者有備而來，人數遠超警力，他們目無法紀，挑戰法治」，因此判被告入獄45個月。

「反送中」於2019年初爆發，6月之後蔓延全城，其中灣仔、銅鑼灣、金鐘和中環都是示威重災區。同年8月31日，港島和九龍都有龐大示威，其中灣仔有大批示威者集結，他們以雜物堵路、縱火，並向警察投擲汽油彈等，期間被告曾被捕。

反送中 日本 香港

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