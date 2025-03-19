快訊

美國開口了反核神主牌動不動？綠內部兩種聲音交鋒

美俄通話結束：協議烏俄停止攻擊能源設施30天 和平前景仍遠

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

聽新聞
0:00 / 0:00

中國13省公布人口數 江蘇零成長中西部多淨流出

中央社／ 上海19日電

中國已有13個省分發布2024年人口數據，全國人口第4大省江蘇首現零成長引發話題，人口淨流出省分主要是中西部地區。在出生率降低的情況下，更多地方重視以工作機會搶人才。

綜合第一財經、澎湃新聞等媒體報導，日前江蘇省公布2024年末全省常住人口8526萬人，與2023年末持平，是近年首現零成長。

江蘇此前人口總量成長的趨勢已維持多年，2021年，其人口自然成長率首次轉負，但得益於機械增長（人口遷入），江蘇人口總量仍持續增加。2024年江蘇的人口出生率是千分之5，人口死亡率是千分之7.5，在人口自然減少下，能維持常住人口不減，說明仍吸納了外地人口填補缺口。

截至目前，已有山東、江蘇、四川、浙江、安徽、廣西、江西、福建、貴州、甘肅、海南、青海和陝西等13個省分發布了2024年人口數據。其中，浙江常住人口增加43萬人最為亮眼，而一些中西部省分常住人口負成長。

在這13個省分中，浙江、福建、海南、安徽和陝西常住人口分別增加43萬、10萬、5萬、2萬和1萬人，江蘇與去年持平。山東、廣西、江西、甘肅、貴州、四川和青海分別減少42.8萬、14萬、13萬、7.15萬、5萬、4萬和1萬人。

浙江人口自然減少2.4萬人，但是實際成長43萬人，說明這主要是透過人口遷移大量吸納外地人口。根據中國官方的統計，從2015年到2023年全國人口淨流入情況來看，廣東省仍占鰲頭，但浙江上升勢頭最強。

四川省人口學會會長、四川省社科院研究員陳井安表示，現在人口變化首要驅動因素還是經濟因素，各地都在做大人口基數，但有的地方發展更快，就業機會更多，對勞動力需求更大，沿海地區雖然受到一些國外經濟影響，但是經濟體量和增長慣性仍大，市場經濟更靈活，因此對人口的吸納更多。

坐擁最多人才庫的廣東省，16日舉行規模空前的招聘會。由人社部主辦的「2025年全國城市聯合招聘活動」由超過千家用人單位提供了5萬多個職務，吸引了近2000所大專院校和近12萬名求職者報名，被媒體指為「最敢生的省分也在搶人」，目的是掌握產業發展優勢。

廣東 福建

延伸閱讀

陸結婚人數銳減 多地提供獎金盼增加意願

江蘇一家連生9女「招娣、盼娣…仇娣」 老大老么差20歲

「生不如死」加劇…朝農工科技大縣前進的嘉義縣 人口跌破48萬人

批財劃法修正後權重 財長：非只把人口跟營利事業放大

相關新聞

章子怡素顏現身文聯會議 戴黑框眼鏡還配大鑽戒

中國文聯第11屆全國委員會第6次會議，18日在北京召開。大陸影星章子怡以全素顏加眼鏡的知性形象出現，引爆大陸網上熱搜。

東莞台商子弟學校繁星報喜 公立大學錄取率創新高

本學年度繁星推薦招生18日公告錄取結果，位於大陸廣東的東莞台商子弟學校總計有74位學生錄取，其中47人將成為台灣公立大學...

中國13省公布人口數 江蘇零成長中西部多淨流出

中國已有13個省分發布2024年人口數據，全國人口第4大省江蘇首現零成長引發話題，人口淨流出省分主要是中西部地區。在出生...

補助年輕人結婚、生育 陸多地出招

針對年輕人不婚不生的問題，大陸官方在今年政府工作報告提出要促進生育政策，為此大陸多地也提出相應措施。

烤匠北京首店 入座要排7小時

「現在排隊的話，要凌晨1點以後才能吃上！」周六下午6點多，位於北京朝陽合生匯的烤魚店烤匠餐廳外，服務員大聲提醒圍在身邊準...

陸栽近300萬畝草莓 全球第一

第10屆國際草莓大會17日在江蘇鹽城開幕。中國園藝學會副理事長李天紅表示，中國大陸的草莓栽培面積已近300萬畝，成為全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。