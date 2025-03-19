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東莞台商子弟學校繁星報喜 公立大學錄取率創新高

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
東莞台商子弟學校繁星放榜創佳績，師生合影慶賀。（取自東莞台商子弟學校公眾號）
東莞台商子弟學校繁星放榜創佳績，師生合影慶賀。（取自東莞台商子弟學校公眾號）

本學年度繁星推薦招生18日公告錄取結果，位於大陸廣東的東莞台商子弟學校總計有74位學生錄取，其中47人將成為台灣公立大學的新鮮人，公立大學錄取率高達63.5%，為歷年之最。東莞台校校長劉書桐表示，學生能以繁星方式錄取台灣頂尖大學，顯見辦學績效深受各大學肯定。

據統計，東莞台校學生今年度繁星錄取的學校涵蓋多所頂尖學府，包括台灣大學2人、清華大學6人、陽明交通大學1人、成功大學1人、政治大學2人，中字輩及台北大學10人，師範或教育大學5人，醫學及醫藥大學相關科系3人。

此外，東莞台校日前已有多位學生透過特殊選才方式錄取頂尖大學，包括台灣大學3人、清華大學1人、成功大學3人、中央大學1人、台東大學1人、東海大學2人、逢甲大學1人、輔仁大學1人。還有學生一舉錄取香港大學、香港中文大學、香港理工大學及香港科技大學4所頂尖學府，和錄取香港理工大學等，相當難能可貴。

東莞台校校長劉書桐表示，為協助學生進行繁星推薦及個人申請志願選填，學校成立「志願選填輔導教師」專業社群，根據學生的性向、興趣以及學測的成績，將繁星推薦與大學個人申請的志願做統整性的規劃，提高錄取機率。

東莞台校中學部副校長楊景匡表示，學校教育制度與台灣接軌，在本次繁星計畫中，同學成績大放異彩，順利達到各校系錄取標準。

劉書桐稱，東莞台校是一所從幼兒園、小學、國中到高中「15年一貫」的學校，積極向下扎根，提升學生的學力品質。今年錄取頂尖學府的不乏從幼兒園開始，小學、國中、高中都在東莞台校就讀的學子。

成功大學 繁星 香港理工大學

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