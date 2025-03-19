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一場烏龍！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

陸栽近300萬畝草莓 全球第一

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第10屆國際草莓大會17日在江蘇鹽城開幕。中國園藝學會副理事長李天紅表示，中國大陸的草莓栽培面積已近300萬畝，成為全球草莓種植面積與產量最大國家。

中新社報導，國際草莓大會每四年召開一次，旨在為全球草莓科研、生產、貿易等領域的專家學者和從業者提供一個交流合作、共享成果的友誼平台。

李天紅在致詞中說，大陸是世界園藝生產第一大國，大陸園藝作物的種植面積達6.6億畝，年總產值超過4兆元人民幣，占種植業總產值超過60%。在促進鄉村振興，農民就業增收，滿足消費者對綠色、優質、安全果蔬需求方面發揮重要作用。

據李天紅介紹，大陸在草莓新優品種選育、基礎理論研究、栽培技術集成創新、病蟲害綠色防控等方面取得顯著進步。

通過大力推廣應用設施智能化栽培技術，極大提升草莓的生產效率與產品品質。在產業鏈延伸、品牌塑造、市場開拓等層面展現出蓬勃生機與活力，草莓深加工產品的多樣化，如果汁、果醬、果酒及凍乾草莓等，顯著提升「水果皇后」的產品附加值。

此外，通過產業扶貧、就業拉動、技術推廣、品牌建設、生態旅遊及政策扶持，大陸草莓產業有力推動區域經濟發展與農民增收。各地草莓採摘園與主題公園等休閒農業模式的興起，有效促進農文旅深度融合，打造現代都市農業新場域。

國際園藝學會執行主席彼得·范德波特說，在當下的世界，合作與團結比以往任何時候都更加重要。國際園藝學會將通過其全球網絡，繼續促進國際科學合作。

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