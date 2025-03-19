快訊

一場烏龍！林口女童失蹤近5小時 晚間開門才知原來早已到家

補助年輕人結婚、生育 陸多地出招

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
年輕人不婚不生，大陸官方在今年政府工作報告提出要促進生育政策，大陸多地提出相應措施。其中，浙江省人民政府近日提出為符合條件的生育家庭發放生育補貼等措施。 （中新社）
年輕人不婚不生，大陸官方在今年政府工作報告提出要促進生育政策，大陸多地提出相應措施。其中，浙江省人民政府近日提出為符合條件的生育家庭發放生育補貼等措施。 （中新社）

針對年輕人不婚不生的問題，大陸官方在今年政府工作報告提出要促進生育政策，為此大陸多地也提出相應措施。

其中，浙江省人民政府辦公廳近日印發「大力提振和擴大消費專案行動實施方案」提出，根據官方部署，建立實施生育補貼制度，為符合條件的生育家庭發放生育補貼。鼓勵有條件的地方發放結婚消費券、托育券，並且進行普惠托育基本公共服務。

據第一財經報導，除浙江以外，目前大陸一些地方政府已經開始獎勵結婚。其中，2024年8月，內蒙古鄂爾多斯市民政局推出的「鼓勵新市民在「暖城」結婚登記實施辦法（試行）」明確，新居民在鄂爾多斯市結婚登記，可享人民幣1,000元（下同，約合新台幣4,500元）「多多評」物質積分獎勵，定向用於在當地綜合服務平台「多多評」平台入駐婚紗攝影。

而在山西省呂梁市自今年元月起登記結婚（雙方均為初次登記），且女方年齡在35歲及以下的夫婦，給予1,500元的獎勵。結婚獎勵金在結婚登記窗口以現金裝紅包的形式現場發放。同時，還有部分地方發放價值不等的禮包。此外，包括廣東、陝西、河南有多村推出紅娘激勵辦法。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整教授分析，經驗表明，發放育兒補貼，確實能在一定程度上幫助人們減輕家庭經濟負擔，同時，對於提振生育意願、提高生育率也有一定的積極作用。接下來，各地將會進一步建立並改善生育補貼制度。

西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保則指，結婚獎勵進一步釋放鼓勵適齡婚育的積極訊號，同時也是降低結婚、生育、養育、教育等婚育成本的一個體現，降低結婚、生育、養育、教育等成本是一個系統的工程，獎勵結婚也是將鼓勵支持措施進一步往前延伸。

此前，大陸在今年政府工作報告指出，制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體化服務，增加普惠托育服務供給。大陸國家衛健委主任雷海潮7日在參加全國人大會議江蘇代表團開放團組會議時稱，人口問題仍是需要深入和動態研究的重要議題。

雷海潮表示，今年將發放育兒補貼，國家衛健委正在會同相關部門，起草相關的育兒補貼的操作方案。要進一步降低生育、教養和教育方面的成本，要大力發展托幼一體化的服務，為需要進行託育服務的家庭提供更多普惠性服務。

據BBC中文網1月報導，大陸生育率低迷，出生人數從2016年的1883萬大幅減少至2023年的902萬。

生育率 結婚 育兒

延伸閱讀

旅行業注意！代辦大陸居住證違反兩岸條例 陸委會：最高罰50萬

好市多也扛不住關稅壓力了？傳向大陸供應商施壓 要求降價

大陸公布我資通電軍個資 鄭正鈐：政府不能僅口頭反駁

加徵關稅效應？彭博：大陸已40天未從美進口天然氣

相關新聞

補助年輕人結婚、生育 陸多地出招

針對年輕人不婚不生的問題，大陸官方在今年政府工作報告提出要促進生育政策，為此大陸多地也提出相應措施。

烤匠北京首店 入座要排7小時

「現在排隊的話，要凌晨1點以後才能吃上！」周六下午6點多，位於北京朝陽合生匯的烤魚店烤匠餐廳外，服務員大聲提醒圍在身邊準...

陸栽近300萬畝草莓 全球第一

第10屆國際草莓大會17日在江蘇鹽城開幕。中國園藝學會副理事長李天紅表示，中國大陸的草莓栽培面積已近300萬畝，成為全球...

碰到對手…農村驚見「瘋牛」到處撞 志工貼身肉搏慘遭「頂翻在地」

濟南市日前出現一頭「瘋牛」，警民20多人合力抓捕，三個多小時還是無法將牠制伏，期間志願者化身「鬥牛士」，試圖握住牛角制住...

黃燜雞爆「剩菜門」 臥底記者揭密：11點前最好別點外賣

「楊銘宇黃燜雞」剩菜回收再賣，掀起中國網友對外賣食安問題新一波討論，記者警告「中午11時前最好不要點外賣」，否則可能會吃...

座談會上與習近平握手 陸官僚熱情追捧DeepSeek

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）在當地爆紅。紐約時報報導，中國國家主席習近平與DeepSeek創辦人梁文鋒在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。