座談會上與習近平握手 陸官僚熱情追捧DeepSeek

中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）在當地爆紅。紐約時報報導，中國國家主席習近平與DeepSeek創辦人梁文鋒在民營企業座談會上握手後，各地官員都在爭先恐後地展示如何使用該公司的人工智慧（AI）技術。

據紐約時報報導，中國官僚體系正在熱情追捧這項技術，反映的如同以往習近平對於足球、冬季運動與高科技製造業般的狂熱。這一次是DeepSeek，在習近平構想中國超越美國成為科技大國的願景中，AI與超級電腦等先進技術為核心。

南京東南大學的AI專家黃廣斌表示，「這是中國政府的做事風格，就是對新技術不排斥。實際上是一旦認準這個方向，他們其實是很大膽地去推進」。

報導整理官僚體系使用DeepSeek的狀況，包含在福州的一家醫院，醫生用它來制定治療方案；在廣東梅州，接聽市民熱線的是DeepSeek。在臨近香港的深圳，負責搜尋被報失蹤或走失人員的官員們說，透過DeepSeek分析監控影片，他們已成功找回走失人員300餘次。

江西南昌的警方更曾讓DeepSeek的聊天機器人，處理一對夫婦離婚後關於房產歸屬的糾紛。近幾週，地方黨委和公安部門舉辦培訓班，幫助工作人員使用DeepSeek。

然而報導分析，要分辨出是「炒作」還是「乾貨」並非簡單的事。且已有專家警告，一窩蜂地使用AI可能存在危險，尤其是對公眾負有責任的官員。

上海交通大學的副研究員鍾輝勇告訴澎湃新聞，官員在使用AI生成的內容之前應對其進行人工審核，因為即使是最先進的AI系統，也很容易輸出虛假訊息。從廣義上來說，這是生成式AI普遍存在的問題。

他說，過度依賴AI的官員可能會與「實際情況」脫節。

中國網路監管機構擔心，AI可能會助長虛假訊息的傳播，他們3月間發布了相關規定，要求網路平台明確標識所有由AI生成的內容。