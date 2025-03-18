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台灣南音名家卓聖翔 獲陸國家級非遺代表性傳承人榮銜
據中新社報導，本月17日，大陸文化和旅遊部公布第六批「國家級非物質文化遺產代表性傳承人」名單。台灣知名南音藝術家卓聖翔成為首位獲此殊榮的台胞。
報導稱，卓聖翔出生於南音發源地泉州，自幼受兄長卓聖煌的南音啟蒙，後師從白厚、紀經畝兩位南音名家，深入學習南音唱腔和琵琶演奏。歷經香港和東南亞等地的輾轉，在而立之年定居台灣，並先後創辦了高雄串門南樂團、台北松山奉天宮南樂團，開設南音研習班，在台灣各地南管社團任教。
中新社表示，定居台灣的30年間，被譽為「琵琶聖手」的卓聖翔頻繁往返於兩岸，致力於南音的傳播與交流。2009年，卓聖翔來到廈門翔安定居，並在當地高校首開《邂逅南音》通識課程，積極參與南音的傳承與推廣。
據報導，南音也稱「弦管」「泉州南音」，是福建閩南地區的傳統音樂，流傳於閩南、台灣和東南亞等地。作為中國現存最古老的樂種之一，南音於2006年列入大陸第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，2009年更列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。
目前，福建已有多名台胞入選福建省級非物質文化遺產代表性傳承人，包括卓聖翔的兩位學生林素梅、羅純禎。卓聖翔認為，兩岸的傳承人共同發力，才能讓南音「活得下去，火得起來」。
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