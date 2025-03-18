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台灣南音名家卓聖翔 獲陸國家級非遺代表性傳承人榮銜

聯合報／ 大陸中心／即時報導
台灣知名南音藝術家卓聖翔（左二）成為首位獲大陸國家級非物質文化遺產代表性傳承人榮銜的台灣民眾。圖為卓聖翔2022年5月與另兩名台籍福建省級非遺南音代表性傳承人在福建藝術職業學院演出資料照。圖／中新社
台灣知名南音藝術家卓聖翔（左二）成為首位獲大陸國家級非物質文化遺產代表性傳承人榮銜的台灣民眾。圖為卓聖翔2022年5月與另兩名台籍福建省級非遺南音代表性傳承人在福建藝術職業學院演出資料照。圖／中新社

據中新社報導，本月17日，大陸文化和旅遊部公布第六批「國家級非物質文化遺產代表性傳承人」名單。台灣知名南音藝術家卓聖翔成為首位獲此殊榮的台胞。

報導稱，卓聖翔出生於南音發源地泉州，自幼受兄長卓聖煌的南音啟蒙，後師從白厚、紀經畝兩位南音名家，深入學習南音唱腔和琵琶演奏。歷經香港和東南亞等地的輾轉，在而立之年定居台灣，並先後創辦了高雄串門南樂團、台北松山奉天宮南樂團，開設南音研習班，在台灣各地南管社團任教。 　　

中新社表示，定居台灣的30年間，被譽為「琵琶聖手」的卓聖翔頻繁往返於兩岸，致力於南音的傳播與交流。2009年，卓聖翔來到廈門翔安定居，並在當地高校首開《邂逅南音》通識課程，積極參與南音的傳承與推廣。 

據報導，南音也稱「弦管」「泉州南音」，是福建閩南地區的傳統音樂，流傳於閩南、台灣和東南亞等地。作為中國現存最古老的樂種之一，南音於2006年列入大陸第一批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，2009年更列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。 　　

目前，福建已有多名台胞入選福建省級非物質文化遺產代表性傳承人，包括卓聖翔的兩位學生林素梅、羅純禎。卓聖翔認為，兩岸的傳承人共同發力，才能讓南音「活得下去，火得起來」。

東南亞 福建 遺產

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