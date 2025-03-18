蜜雪冰城涉食安問題被查 中國消費者稱便宜願原諒

中國低價手搖品牌蜜雪冰城近日爆發食安爭議，湖北一個門市被媒體踢爆將切片檸檬常溫放至隔天繼續賣，已被執法人員立案調查。然而網路上不少消費者卻選擇原諒，認為「便宜就行」、「經濟不景氣，我們希望蜜雪冰城能活著」。

蜜雪冰城湖北宜昌凝聚新天地門市14日被中國媒體湖北經視「經視直播」節目踢爆，店員將白天用剩的檸檬和橙子切片，置於不鏽鋼桶中，常溫放在店內角落，隔天繼續使用。

蜜雪冰城總部要求，製作材料鮮橙和鮮檸檬必須現切現用，如果沒用完，打烊時得廢棄。

記者調查過程中，多次在該門市發現蒼蠅和飛蟲在塑膠杯蓋裡亂爬，而這些杯蓋洗一洗第二天繼續用。

北京青年報17日報導，蜜雪冰城被媒體曝光後，湖北宜昌市市場監督管理局副局長帶隊，趕往涉事門市。執法人員發現二樓倉庫有剩餘原材料，涉嫌標簽不實，一併扣押並對門市立案調查。

蜜雪冰城的食品安全問題，也在中國社群平台上引起熱議。17日，「平價不是蜜雪冰城的萬能擋箭牌」衝上微博熱搜。然而卻有不少網友為蜜雪冰城開脫，「便宜就行，隔夜不隔夜好像無所謂」、「不是對它容忍，而是有更多比它貴還用各種其他不合格東西的做對比了，刷新了底線。而且經濟不景氣，我們希望蜜雪冰城能活著」。

也有網友認為應該嚴肅處理，「站在食品安全的角度，確實應該嚴肅處理，不能因為大家喜愛蜜雪，就給食品安全開口子」、「也希望加大力度，重點查查其他奶茶刺客」。

北京青年報指出，這並非蜜雪冰城首次出現食品安全問題，此前，蜜雪冰城也被爆出飲料中出現蜘蛛、有人在店內洗手台洗腳等食品安全和衛生問題。在一個投訴平台，截至3月15日，蜜雪冰城累計投訴量為8779條，最近30天投訴了109條。而其他新茶飲品牌在該平台的累計投訴量只有它的1/3或1/4甚至更少。

報導指出，這種情況主要是因為蜜雪冰城超90%的收入來自向加盟商販售原物料，加上其門市規模龐大，因此對終端品控缺乏有效約束。

蜜雪冰城以「極致性價比」作為賣點，主打人民幣5元到10元（約新台幣22.5元至45元）的飲品。冰鮮檸檬水是蜜雪冰城的熱銷品之一。2024年前9個月，蜜雪冰城在中國售出約11億杯冰鮮檸檬水。