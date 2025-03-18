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陸抽查網上銷售可疑美白產品 100%汞含量超標

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸公益組織將各大購物平台販售的可疑美白化妝品送檢，結果顯示這些產品100%汞含量超標。（圖／取自網路）
大陸公益組織將各大購物平台販售的可疑美白化妝品送檢，結果顯示這些產品100%汞含量超標。（圖／取自網路）

大陸財新網報導，公益組織「無毒先鋒」日前將從拼多多、淘寶、京東、抖音等電商平台購買的16款、共55套此前被確認為可疑的美白化妝品送檢，結果顯示這些產品100%汞含量超標，最高的樣品超標6,399倍，相關報告於近日發布。

報導稱，因可干擾黑色素的生成、迅速提升美白效果、原材料便宜，汞成為皮膚美白化妝品和美白皂中的常見成分。但世界衛生組織指出，在皮膚塗抹、吸入或攝入不同的汞化合物後，可能會觀察到神經和行為障礙，症狀包括震顫、失眠、記憶喪失、肌肉鬆弛效應、頭痛以及認知和運動功能障礙。

根據中國《化妝品安全技術規範》和國際《水俁公約》規定，化妝品中汞的限值為1mg/kg。2022年前後，國際非政府公益組織聯盟「零汞工作組」從全球23個線上平台購買了213個美白化妝品。經檢測，其中191個（90%）的產品汞含量超標，根據產品包裝信息，超標產品中有13%（25個）的製造商或分銷商來自中國。

基於「零汞工作組」發布的訊息，「無毒先鋒」在中國網上搜索，有20款同款或相似產品在中國市場上銷售。2021年，在成功購得18款產品送檢後，結果顯示，其中15款汞含量超標，最高超標1萬4,399倍。

基於2021年的調查結果，「無毒先鋒」在京東、淘寶、拼多多、1688、抖音、快手等平台上搜索，發現仍有16款產品在中國電商平台上銷售。據不完全統計，相應產品全網銷售連結數至少有1,468條。

「無毒先鋒」之後將從拼多多（16套）、淘寶（13套）、京東（9套）、抖音（8套）、1688（ 7套）、快手（2套），購買到共計55套可疑產品送至第三方機構進行檢測。結果顯示，55 套產品汞含量100%超標，最高超標6,399倍。

「無毒先鋒」今年1月14日起，分別與6家平台溝通，至3月14日，淘寶、京東、1688、抖音四平台下架了汞含量超標產品的相關鏈接。快手平台仍有1條鏈接未下架，而拼多多平台的16條汞含量超標產品相關連結均未下架。

在財新網這則報導下方評論區，有網友質疑：「公開售賣，那產品怎麼通過檢驗的？」「從食品到化妝品，有什麼東西是安全的？大家能活著是真不容易呀！」

化妝品 拼多多 超標

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