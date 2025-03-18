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中國結婚人數銳減 多地提供獎金盼增加意願

中央社／ 台北18日電

中國去年結婚對數年減20%，不婚人口上升被視為重大問題，多地近期陸續公布結婚獎勵措施，除了發放現金、消費券、禮包，甚至提供獎金給「成功說媒」的媒人。

中國民政部2月公布，2024年中國結婚登記610.6萬對，比2023年的768.2萬對減少157.6萬對，降幅為20.5%，這也是1980年以來的最低值。分析認為，這個情形是受獨生子女政策、婚姻觀念改變、經濟景氣不佳等因素影響，而未來人口恐會持續下降，進而導致消費減少，使中國消費不足的缺點日益突出。

據第一財經、澎湃新聞，為了刺激結婚意願，中國地方政府近期陸續發布「結婚獎勵」措施。

浙江於16日發布「大力提振和擴大消費專項行動實施方案」，除提及擴大大宗消費、促進服務消費、提升消費品質，也強調「鼓勵有條件的地方發放結婚消費券」。

報導指出，浙江已經有多個城市針對在當地辦理結婚登記的新婚夫妻給予人民幣1000元（約新台幣4500元）的獎金或是等值禮品，預計後續將有更多城市推出獎勵結婚的措施。

除了浙江，內蒙古鄂爾多斯市發布的結婚登記實施辦法中提到，在當地登記結婚的新人可以獲得價值1000元的婚紗拍攝補貼；山西省呂梁市公布的獎勵措施中，首次結婚且女方年齡在35歲及以下的新人，政府將給予1500元的獎勵。

有些地方不只獎勵新人，也獎勵媒人，例如廣東、陝西、河南有多個村莊發布「紅娘激勵辦法」，成功說媒的媒人也能拿到獎金。

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