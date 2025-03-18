獎勵婚育促消費？浙江鼓勵發放結婚消費券、托育券

面對年輕人不婚不生的問題，大陸官方在今年政府工作報告提出要促進生育政策，為此大陸多地也提出相應措施。其中，浙江省人民政府辦公廳近日印發「大力提振和擴大消費專案行動實施方案」提出，根據國家部署，建立實施生育補貼制度，為符合條件的生育家庭發放生育補貼。鼓勵有條件的地方發放結婚消費券、托育券，並進行普惠托育基本公共服務。

據第一財經報導，除浙江以外，目前大陸一些地方政府已經開始獎勵結婚。其中，2024年8月，內蒙古鄂爾多斯市民政局推出的「鼓勵新市民在「暖城」結婚登記實施辦法（試行）」明確，新居民在鄂爾多斯市結婚登記，可享人民幣1,000元（下同，約合新台幣4,500元）「多多評」物質積分獎勵，定向用於在當地綜合服務平台「多多評」平台入駐婚紗攝影拍攝婚紗攝影。

而在山西省呂梁市自今年元月起登記結婚（雙方均為初次登記），且女方年齡在35歲及以下的夫婦，給予1,500元的獎勵。結婚獎勵金在結婚登記窗口以現金裝紅包的形式現場發放。同時，還有部分地方發放價值不等的禮包。此外，包括廣東、陝西、河南有多村推出紅娘激勵辦法。

人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整教授分析，經驗表明，發放育兒補貼，確實能在一定程度上幫助人們減輕家庭經濟負擔，同時，對於提振生育意願、提高生育率也有一定的積極作用。接下來，各地將會進一步建立並改善生育補貼制度。

西安交通大學人口與發展研究所教授姜全保則指，結婚獎勵進一步釋放鼓勵適齡婚育的積極信號，同時也是降低結婚、生育、養育、教育等婚育成本的一個體現，降低結婚、生育、養育、教育等成本是一個系統的工程，獎勵結婚也是將鼓勵支持措施進一步往前延伸。

此前，大陸在今年政府工作報告指出，制定促進生育政策，發放育兒補貼，大力發展托幼一體化服務，增加普惠托育服務供給。大陸國家衛健委主任雷海潮7日在參加全國人大會議江蘇代表團開放團組會議時稱，人口問題仍是需要深入和動態研究的重要議題。

雷海潮表示，今年將發放育兒補貼，國家衛健委正在會同相關部門，起草相關的育兒補貼的操作方案。要進一步降低生育、教養和教育方面的成本，要大力發展托幼一體化的服務，為需要進行託育服務的家庭提供更多普惠性服務。

據BBC中文網1月報導，大陸生育率低迷，出生人數從2016年的1883萬大幅減少至2023年的902萬。