吳淞口國際郵輪港 單日入境創新高

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
3月16日，德國AIDA郵輪公司旗下「阿依達·星辰號」和皇家加勒比的「海洋光譜號」靠泊上海吳淞口國際郵輪港，兩艘大型國際郵輪共帶來近4800名外籍遊客入境。這是上海吳淞口國際郵輪港自2011年開港以來創造的單日入境外籍遊客數的最高紀錄。（ 新華社）
3月16日，德國AIDA郵輪公司旗下「阿依達·星辰號」和皇家加勒比的「海洋光譜號」靠泊上海吳淞口國際郵輪港，兩艘大型國際郵輪共帶來近4800名外籍遊客入境。這是上海吳淞口國際郵輪港自2011年開港以來創造的單日入境外籍遊客數的最高紀錄。（ 新華社）

3月16日，德國AIDA郵輪公司旗下「阿依達·星辰號」和皇家加勒比的「海洋光譜號」靠泊上海吳淞口國際郵輪港，兩艘大型國際郵輪共帶來近4800名外籍遊客入境，這是該郵輪港自2011年開港以來創造的單日入境外籍遊客數最高紀錄。

新華社報導，「阿依達·星辰號」是首次靠泊上海吳淞口國際郵輪港，隨船抵達上海的約2200名外籍遊客主要來自德國、波蘭等地。根據安排，16日和17日兩天，遊客們將到訪上海外灘、豫園等地，也有遊客會到蘇州、周莊等周邊遊玩。

來自波蘭的伊麗莎白女士興奮地說：「我是第一次來中國，是和家人一起來的，我對這次旅行非常期待。」來自德國的狄拉克先生此前因工作關係去過北京和香港，這是他第一次來上海度假。「中國變化太大了，好玩的地方也非常多，是一個值得反覆打卡的地方。」

據上海吳淞口國際郵輪港介紹，17日還將有近2000名外籍遊客從境外飛抵上海，在上海及周邊城市遊玩後，於18日18時隨船離境。

皇家加勒比的「海洋光譜號」是以上海吳淞口國際郵輪港為母港運營的，16日隨船抵達上海的遊客中有約2600名為外籍遊客。

皇家加勒比國際遊輪國際市場負責人安吉拉·斯蒂芬說，上海吳淞口國際郵輪港周邊環境優美、基礎設施配套完善，這也是皇家加勒比部署大船和新船至中國市場的重要原因，皇家加勒比一如既往看好中國郵輪市場前景。

走進上海吳淞口國際郵輪港的T2航站樓到達大廳，剛剛下船的外籍遊客正「一站式」完成外幣兌換、電話卡辦理等，現場還有多語種志工引導。「去年，國家移民管理局持續優化郵輪口岸入境政策，特別是240小時過境免簽政策，極大地激發了郵輪旅遊活力。」上海吳淞口國際郵輪港發展有限公司總經理助理彭兆韻說。

今年，上海郵輪旅遊市場熱度持續攀升。按照計畫，德國途易郵輪旗下「邁希夫6號」將於3月30日、4月19日、4月20日訪問靠泊上海。曾經在中國運營的歌詩達郵輪旗下「賽琳娜號」也將於6月回歸中國市場。

上海 德國 郵輪

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