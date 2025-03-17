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深圳富豪懸賞4500萬尋回失蹤24年兒子 「我終於上岸啦」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（圖／取自風芒新聞）
千萬富翁謝岳（左）為兒子大辦團圓宴。（圖／取自風芒新聞）

擁有6棟房子、4家公司、4輛豪車的深圳富豪謝岳，24年來不斷尋找失散的兒子謝浩男，更一度懸賞人民幣千萬元（約合新台幣4550萬元）救找線索。近日，謝岳後經DNA確認找回愛兒，興奮得大叫「我終於上岸啦」，直言會為在「雙一流」大學念研究生的兒子，送上大禮補償缺失的父愛。

謝岳的兒子，在2001年1月14日傍晚在深圳沙河醫院附近走失，自此音訊全無。

謝岳自此千方百計找尋兒子，去年更祭出人民幣1,000萬元懸賞，希望重賞之下有人提供失蹤兒子的線索。當時懸賞一出，即引發「認父潮」，聲稱要來深圳和謝驗DNA。謝岳初時也為認親者出車票錢，但後來自認是兒子的「充數」者越來越多，令他感到困擾。

直到近日，謝岳接到警方電話，指有他失散24年的兒子下落。之後，經DNA比對，確認謝浩男身分，確是謝岳親兒。謝岳接到確認找回親生兒子的消息時，興奮得手舞足蹈大叫「我終於上岸啦」。當謝岳真與朝思夢想的兒子重逢時，更情緒激動得一度身體軟癱。

據了解，謝浩男當年被拐走後，遭賣到養父母手上，但在學期間，養父母車禍離世，生活失去依靠，只好停學從軍。

直至在軍中存到足夠金錢後，謝浩男才重新入學，拿到大陸某所雙一流大學（世界一流大學和一流學科建設的簡稱）的碩士學歷，如今則在實驗室工作。

警方又指出，當年謝浩男是遭一水果攤販隨機犯案拐走，目前拐賣嫌犯已落網，案件仍在調查中。

16日，為兒子大辦團圓宴的謝岳表示，會向兒子送出大禮，包括價值人民幣200萬元的豪車，以彌補謝浩男缺失了的父愛。

至於千萬懸紅，謝岳指會捐出用於公益，特別是投放到兒童走失的議題上，希望更多失去子女的父母獲得幫助。

據光明網報導，14日，謝岳在迎回兒子後向記者透露，「兒子回來了，我該退休了，兒子以後是一家之主。」 在與兒子謝浩男完成認親後，謝岳還帶著兒子將一份錦旗送至深圳市公安局刑事偵查局，以感謝民警這麼多年一直未放棄，最終幫助其尋回失散多年的兒子。

據了解，謝浩男出生於1998年11月，2001年1月14日在廣東深圳南山區白石洲沙河醫院附近丟失，當時年僅兩歲多。

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