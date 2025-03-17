陸「消協智慧平台」上線

浙江杭州蕭山區的劉先生（化名）近日在「開吧」App上發帖，表達了他對新居「高鐵房」噪音問題的苦惱。距離高鐵線路僅80米的他，表示高鐵的頻繁運行已嚴重影響到他的日常生活。

2025-03-16 10:44