北京人藝「慳吝人」 十足沉浸感

臨近開演，北京國際戲劇中心．曹禺劇場的前廳裡，幾位打扮誇張的流浪戲班成員，正在熱情地招攬觀眾捧場演出，這邊拍照簽名，那邊殷勤地獻上節目單，觀眾的要求無有不應。時隔近一年，北京人藝新版《慳吝人》近日再度登臺曹禺劇場，莫里哀的經典名作跨越近400年的時間，以嶄新的面貌為當今的觀眾送上了一整晚盡興的歡笑。

《慳吝人》是法國著名劇作家莫里哀創作的喜劇經典，其中的人物形象「阿巴貢」早已成為文學史上「吝嗇」一詞的代名詞之一。北京人藝進行大膽創新，既在劇本上更加貼近當下生活，也增加了一重戲劇結構，以一個流浪劇團上演莫里哀《慳吝人》的設定，讓作品擁有了戲裡戲外兩個敘述視角：戲裡，視財如命的阿巴貢滑稽可笑，戲外，七拼八湊的劇團失誤不斷，跳進跳出之間，兩重結構共同探討了「慳吝」這個人性深處的永恆弱點。

此外，這一版《慳吝人》融入了許多沉浸感橋段，無論是入場時的「迎賓」環節，還是特意修改的觀演須知以及演員與觀眾的密集互動，一連串的熱梗和包袱接續展開，博得滿場喝采。

大幕拉開，滿台個性鮮明、各有「私心」的角色粉墨登場，傅迦飾演的阿巴貢和劇團班主摳門得令人發笑，可偏偏荒唐之餘，又有一絲映照現實的悲涼，宋建霖、趙澤棟飾演的瓦賴爾和劇團演員在「戲中戲」裡默契配合，塑造出充滿喜劇效果的反差感。