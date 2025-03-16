透過「優才」獲香港身份證！陸女後悔揭4大問題：香港已不適合生存

來香港生活，未必人人如意。有透過「優秀人才入境計劃（優才）」來港生活並取得香港身份證半年的陸女，於小紅書發文力數來港生活4大問題，包括租房、工作等，直指「拿到香港身份後，發現香港已不適合生存」。

貼文引來網友熱議，有人認同樓主所言，「確實如此，很真誠的提示」、「在香港生活，壓力確實很大，令人透不過氣」；但也有網友認為是樓主個人問題，「香港有的是機會，主要是看個人」、「香港從不辜負努力的人，肯做肯學就夠了，天道酬勤」。

該陸女於小紅書以「拿到香港身份後，發現香港已不適合生存」為題發文，指自己獲批「優秀人才入境計劃（優才）」來港半年，列出4個問題大呻在香港生活壓力大，包括租房、工作、語言、薪資，「很多人可能會說：『你都拿到香港身份了，還在這抱怨什麼？』但我真沒有在凡爾賽（炫耀）。我獲批優才半年出頭了，和很多普通人一樣，壓力真的大。這些壓力不是來自香港身份本身，而是對未來的不確定性感到焦慮！」。

優才來港生活問題1：租房

樓主表示，如果在大陸住慣大房子，來香港前一定要做好心理準備，事關租金貴且地方小，「在香港，想一個人住，8K（8,000元，約新台幣33890元）以內基本租不到什麼像樣的單間，都是小小的，大概10m²左右。如果想要住得舒服點、體面點，房租預算肯定得1.5w（1.5萬元，約新台幣63550元）左右，一家三口的話，起碼得2w（2萬，約新台幣84735元）起跳！如果想一個人獨享一個套房，沒有隔斷的那種，起碼得1.2w+，面積也就30m²左右」。

樓主續說，要想在香港生活有基本舒適感，收入至少要每月3至4萬元（約新台幣12至16萬元），「如果只有2w的工資，基本上扣了房租、交通、吃喝、偶爾買點生活用品，就月光了」。

優才來港生活問題2：工作

樓主指出，如果本身是做行政、人事、市場、銷售、財務等文職工作，沒有必要來香港「湊熱鬧」，「因為這些香港畢業生都能做，他們都搶不到崗位呢，更輪不到你。除非你綜合實力很硬，學歷不錯，軟實力也不錯，那你可以試試」。

優才來港生活問題3：語言

樓主表示，在香港要掌握多種語言，「粵語、英語、普通話都是必備的，至少要流利掌握兩個」。

優才來港生活問題4：薪資

樓主說，香港普通的大學生，畢業月薪只有1萬多至2萬元（約新台幣4至8萬元），並不太高，「高工資4W+、5W+的，基本都是精英中的精英！如果你在大陸月薪一兩萬，並且想躺平的，建議你還是踏踏實實在大陸工作吧！在大陸你是條龍，到香港你就是條蟲」。

樓主最後提醒，如果以上都考慮清楚，能付出精力、經濟，願意融入香港生活，可考慮來香港，「那我覺得拿個香港身份過去發展，帶孩子去港讀書還是很不錯的！開拓孩子的國際視野」；但如果有1點無法滿足，就要考慮清楚，「三思而後行」。

網友指個人問題：香港有的是機會

網友看過帖文議論紛紛，有人認同樓主所言，「確實如此，很真誠的提示」、「吃飯70塊（約新台幣300元）一份，連我爸都嫌棄還不好吃」、「在香港生活，壓力確實很大，令人透不過氣」。

不過也有網友認為是樓主個人問題，「香港有的是機會，主要是看個人」、「租個唐樓5000+（約新台幣2萬1千元）就有了，你租那種私人高層肯定不行啦，不是不適合生存，是你沒擺正自己的心態，大學生又怎麼樣？坐着就有錢收？想多了你」、「居住方面，村屋是個很好的選擇，錦上路附近很多。350呎只要8至9千元，可能有更平的」、「不適合生存，是因為實力不夠」、「香港從不辜負努力的人，肯做肯學就夠了，天道酬勤！」。

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文章授權轉載自《香港01》