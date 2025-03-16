聽新聞
0:00 / 0:00
陸首艘純電客輪福建下水 預計年中投入觀光營運
大陸首艘純電海上旅遊客輪「嶼見77」15日在福建福安市順利下水。該輪兼具海上休閒娛樂、遊覽觀光、會議和餐飲實際功能，預計將於年中投入觀光營運。
中新社報導，「嶼見77」輪總長49公尺、寬14.5公尺、深4.15公尺，額定載客358人，採用純電池動力系統，搭載兩台450千瓦推進電機，最大航速20km/h，續航里程達45海里。
寧德海事局指出，「嶼見77」輪是首艘純電海上旅遊客船，也是大陸首艘入級（評定船舶技術狀態）中國船級社的純電海上客船，被列入福建省電動船舶示範計畫。
下水當天，寧德海事部門科學組織附近水域交通秩序，加強現場水域警戒，透過VHF發布航行安全訊息，並依托無人機、監視器等資訊化手段，即時追蹤現場動態，確保下水過程通航安全、有序。 「嶼見77」完成下水後，海事部門引導該輪在拖曳輪輔助下安全靠泊碼頭。
寧德海事局稱，將持續做好水交通安全監管及服務保障工作，不斷提升海事服務電動船舶產業發展的主動性，協助加速「電動福建」建設。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言