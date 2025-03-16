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拚明年底通車 廈金大橋廈門段啟動橋樑裝配工程

聯合報／ 大陸中心／即時報導
廈金大橋（廈門段）15日正式啟動橋梁裝配工程。（圖／取自《海峽導報》）
廈金大橋（廈門段）15日正式啟動橋梁裝配工程。（圖／取自《海峽導報》）

預計連接廈門與金門的「廈金大橋」（廈門段）正式啟動橋梁裝配工程。據福建日報報導，3月15日，在起重船吊臂牽引下，廈金大橋（廈門段）首件預製墩台落位海上樁基，象徵項目正式步入大規模裝配化施工新階段。

報導稱，所謂「裝配化施工」可簡單理解為將大橋的部分結構部件，經工廠統一生產後運往現場直接「拼裝」，過程如同在海中「搭積木」。

廈金大橋計劃以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。廈金大橋（廈門段）長17.34公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長2.275公里。

廈金大橋（廈門段）全線共有85個墩台將採裝配化施工建設。其中，15日吊裝的首件預製墩台是主線橋梁右幅35號，長18米、寬13.8米、高13.4米，總重近3,000噸，幾乎是600輛標準貨車的載重量。

為確保這一龐然大物從預製廠安全運抵施工水域，建設單位與廈門海事局、廈門港引航站等單位密切合作，全程跟蹤保障，並採無人機、海巡艇、值班台「三位一體」海空聯動護航。

福建日報表示，經過5個多小時航行，預製墩台於14日20時許順利運抵。在完成前期整備工作後，15日上午9時許，吊裝作業正式啟動。

此次施工的主力是「二航卓越」——目前中國大陸最大的雙臂架變幅式起重船，其作業能力在大陸同類型起重船中名列前茅：最大起重量5,500噸，最大起升高度120米。項目全線裝配化墩台吊裝施工，多數將由其完成。

海峽導報指出，作為中國大陸落實「深化兩岸融合發展，夯實和平統ㄧ基礎」的國家重大戰略工程，廈金大橋（廈門段）是構建廈金「同城生活圈」的先手棋。項目全線建成通車後，將與翔安機場、廈金航線共同構建起對台海陸空立體交通新格局，對福建省探索「海峽兩岸融合發展示範區」具有重要意義。

廈視新聞指出，按計劃，廈金大橋（廈門段）海上預製墩台安裝將在2026年初完成，為2026年底廈金大橋（廈門段）主線建成通車，打下堅實基礎。

廈金大橋（廈門段）項目起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線。（圖／取自《海峽導報》）
廈金大橋（廈門段）項目起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線。（圖／取自《海峽導報》）
廈金大橋（廈門段）的預製墩台總重近3,000噸，幾乎是600輛標準貨車的載重量。（圖／取自《海峽導報》）
廈金大橋（廈門段）的預製墩台總重近3,000噸，幾乎是600輛標準貨車的載重量。（圖／取自《海峽導報》）

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