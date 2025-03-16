陸黑心廠商將回收廢品製成衛生棉、嬰兒紙尿褲販售

大陸官媒央視15日曝光一家山東的樑山希希紙製品有限公司銷售劣質衛生棉、嬰兒紙尿褲，且數量龐大，而該公司主要業務其實是廢棄物回收，他們會從紙尿褲和衛生棉生產商購買不要的殘次品、下腳料等生產垃圾再製後售出，家知名品牌皆受波及。

根據報導，按照大陸行業規範，正規的一次性衛生用品廠商對生產線上淘汰的殘次品、下腳料等生產垃圾，都要進行切碎處理，才能夠流出企業。該公司劉姓負責人則稱，他能做成這種生意，關鍵在於打通了企業內部的關係。

在一個車間裡，地上堆滿了各種衛生棉尿褲的生產垃圾，其中不乏「全棉時代」、「蘇菲」等知名品牌產品。這些垃圾被打碎後，重新分離成木漿、吸水高分子樹脂等幾種一次性衛生用品的原料。劉總稱，這些回收料在市場上很受客戶歡迎。這些生產垃圾一部分作為「二等品」，被挑出來流入市場直接銷售，剩下無法再挑選利用的部分，被投入機器，生產成回收料，再次流入一次性衛生用品的生產企業。

報導指出，多家知名母嬰品牌殘次料被梁山希希紙製品有限公司翻新售賣，涉及自由點、EMXEE嫚熙、中億孕嬰、麥酷酷、好之、米菲、Babycare、全棉時代、蘇菲等品牌。

當晚，「蘇菲」官方微博回應稱，節目中曝光的包裝產品非公司生產，公司將全力配合監管部門打擊假冒偽劣行為。「米菲母嬰旗艦店」客服表示，有不法黑心商家鑽漏洞，利用米菲品牌紙尿褲的廢品製作不合格的產品，「我們嚴厲譴責並保留訴諸法律的權利」。Babycare、自由點等也都發表聲明強調其產品符合相關規定。

根據微信公眾號「濟寧發布」通報，央視報導曝光後，山東省濟寧市政府立即成立由市場監管、衛生健康、公安等部門組成的聯合調查組，第一時間趕赴現場，依法對涉事企業進行查封，控制了企業負責人。相關情況正深入核查。山東省工作小組已趕赴現場，指導調查處置工作。