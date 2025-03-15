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陸公民赴韓跨境賭博賭債纏身 陸駐韓大使館多次提醒

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓濟州島凱悅飯店的濟州賭場，為大陸房企在海外開設的第一家賭場。圖／取自澎湃新聞
南韓濟州島凱悅飯店的濟州賭場，為大陸房企在海外開設的第一家賭場。圖／取自澎湃新聞

大陸駐韓國大使館近日公告提醒，大陸公民因跨境賭博導致賭債纏身、妻離子散、家破人亡的案例屢見不鮮，提醒在韓大陸公民遠離賭博。

大陸駐韓國大使館15日在微信公告中上公告，曾有大陸公民來韓賭博輸掉巨額財產，更有甚者因無力償還賭債而輕生。跨境賭博還可能帶來詐騙洗錢、綁架拘禁、拐賣偷渡等風險。

公告並稱，大陸法律嚴禁賭博，刑法修正案已將跨境賭博正式入刑，嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪活動。即使境外賭場合法開設，大陸公民跨境賭博也涉嫌觸犯大陸法律，可能被依法追究責任。

大陸駐韓國大使館過去幾年也曾多次提醒大陸公民，在韓國要遠離跨境賭博。《澎湃新聞》2015年曾報導，距離上海僅500公里、對大陸遊客免簽的韓國濟州島，過去幾年成為一些大陸地產商試水博弈的首選地。

大陸駐濟州總領館2023年底發布公告指出，隨著大陸恢復赴韓團隊旅遊，個別遊客法律意識淡薄，自行前往濟州賭場參賭，引發多起賭債糾紛、打架鬥毆等刑事案件，給自身和家庭造成傷害，影響正常旅遊行程。

該公告並指，濟州警方也已增加警力投入，集中整治社會治安環境，加大對外國人犯罪的打擊力度，特別是對涉賭人員的違法犯罪案件處理更加嚴格，對所有外國人涉案人員將進行拘留調查。而跨境賭博還會滋生一系列黑灰產業，嚴重影響社會治安，嚴重危害國家金融安全，也損害大陸國際形象。

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大使館 賭博 賭場

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