陸公民赴韓跨境賭博賭債纏身 陸駐韓大使館多次提醒
大陸駐韓國大使館近日公告提醒，大陸公民因跨境賭博導致賭債纏身、妻離子散、家破人亡的案例屢見不鮮，提醒在韓大陸公民遠離賭博。
大陸駐韓國大使館15日在微信公告中上公告，曾有大陸公民來韓賭博輸掉巨額財產，更有甚者因無力償還賭債而輕生。跨境賭博還可能帶來詐騙洗錢、綁架拘禁、拐賣偷渡等風險。
公告並稱，大陸法律嚴禁賭博，刑法修正案已將跨境賭博正式入刑，嚴厲打擊跨境賭博違法犯罪活動。即使境外賭場合法開設，大陸公民跨境賭博也涉嫌觸犯大陸法律，可能被依法追究責任。
大陸駐韓國大使館過去幾年也曾多次提醒大陸公民，在韓國要遠離跨境賭博。《澎湃新聞》2015年曾報導，距離上海僅500公里、對大陸遊客免簽的韓國濟州島，過去幾年成為一些大陸地產商試水博弈的首選地。
大陸駐濟州總領館2023年底發布公告指出，隨著大陸恢復赴韓團隊旅遊，個別遊客法律意識淡薄，自行前往濟州賭場參賭，引發多起賭債糾紛、打架鬥毆等刑事案件，給自身和家庭造成傷害，影響正常旅遊行程。
該公告並指，濟州警方也已增加警力投入，集中整治社會治安環境，加大對外國人犯罪的打擊力度，特別是對涉賭人員的違法犯罪案件處理更加嚴格，對所有外國人涉案人員將進行拘留調查。而跨境賭博還會滋生一系列黑灰產業，嚴重影響社會治安，嚴重危害國家金融安全，也損害大陸國際形象。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言