港男住日本3年返港探望母被逮 遭控2019年參與暴動
一名香港男子於2019年被指參與暴動被捕及獲得保釋，但之後他拒絕再保釋，警方沒有即時檢控他，他離港到日本生活。2023年該男子返港探望患病母親再被捕，並被控告暴動罪。
綜合明報及香港01報導，此宗案件於今年3月14日在香港法院審理，涉案男子案發時21歲，被指於2019年8月31日在灣仔參與暴動，當時已被捕，並獲准保釋，即需接受警方的保釋條件及定期到警署報到。但其後該男子「踢保」。
「踢保」是指一個被人被警方拘捕及獲得保釋後，再到警署報到時，拒絕繼續保釋。一般而言，若警方當時沒有足夠證據，相關人士會無條件獲得釋放；但一旦警方完成調查認為有足夠證據，可以再拘捕及提出檢控。
報導指出，該男子「踢保」後，於2020年1月離港到日本，已有穩定工作，有意移居日本。直至2023年9月該男子回港探望患病母親再被捕，並被控暴動罪。
該男子於案件開審前認罪，法官將於20日判刑。
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