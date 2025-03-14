AI成顯學！大陸復旦大學文科招生比例腰斬 網嘆：人文精神黃昏

人工智慧在中國成為顯學的現實下，以文科見長的上海復旦大學近日宣布將文科招生比例縮減一半，此事在中國網上引發熱議，有人嘆「人文精神的黃昏」，也有人稱「順應時代的清醒」。

綜合澎湃新聞等陸媒近日報導，中國多所「雙一流」（世界一流大學與一流學科建設）大學近日宣布今年大學部擴招的消息，將重點培養AI（人工智慧）等領域「國家戰略需求」先進人才，其中除了北京大學、北京清華大學等知名學府瞄準AI擴大招生，復旦大學更宣布將進行一場「大手術」式改革。

報導說，以文科見長的復旦大學將在建校120週年之際啟動一場名為「教育教學3.0版」的深度改革，大幅調整學科布局，建構文、理、醫、工「四輪驅動」的全新教育格局，推動學術發展模式的全面升級。

據表示，這項改革被視為復旦大學面臨的「第三次機會」，代表復旦在高等教育領域的另個重大突破。

中國科學院院士、復旦大學校長金力表示，在AI時代，教育的核心已不再是簡單的知識傳授或技能訓練，應更著重培養學生理解、運用知識的能力以及批判性思考和創新能力。

金力指出，這次改革將聚焦積體電路、智慧機器人與先進製造等領域，將工科學院拆分為6個創新學院，「新工科」將強調從基礎研究「0」到成果轉化，「原來復旦做從0到1，現在要做從0到10」。

金力表示，該校文科招生的比例將從原有的30%至40%降到20%，還會有大量的「新文科」出現。他認為，一個成熟的社會，文科比理科更重要，但在目前時代背景下，「文科需要多少大學生？」，「對我們來說，文科一定要做得非常精，你必須是所在領域裡最頂尖的人」。

復旦大學縮減文科比例的消息「一石激起千重浪」，據報導，有網友嘆此舉為「人文精神的黃昏」，也有人認為是「順應時代的清醒」。

據分析，中國大學的學科調整並非突如其來，中國科學技術大學2023年就宣布撤銷「英語」等6個科系，校方表示這是學科優化設置的需要；此外，中科大人文與社會科學學院設置的科技史與科技考古系、科技傳播系、科技哲學系等雖是文科科系，但也緊密貼合中科大以尖端科學和高新技術為主的理工科人才培養定位。

另據21世紀經濟報導，中國近10年大學科系調整範圍不斷擴大，在撤銷數量方面，設計學類科系最多，緊接著是工商管理類、電子信息類、公共管理類，顯示文科科系裁撤力度較大，而文科大撤退是AI浪潮下大學擁抱人工智慧的結果，也是AI對就業帶來顛覆性影響的次生影響。