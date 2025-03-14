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2025年首兩月840萬人次訪港 非陸客急增20%

中央社／ 香港14日電
香港旅遊發展局今天公布，今年頭兩個月有840萬旅客人次訪港，當中191萬人次來自非中國大陸市場，較去年同期急增20%。中新社
香港旅遊發展局今天公布，今年頭兩個月有840萬旅客人次訪港，當中191萬人次來自非中國大陸市場，較去年同期急增20%。中新社

香港旅遊發展局今天公布，今年頭兩個月有840萬旅客人次訪港，當中191萬人次來自非中國大陸市場，較去年同期急增20%。

據公布，今年頭兩月訪港旅客人次較去年同期增加7%，中國大陸仍是主要客源地，達到650萬人次，較去年上升4%；其他海外訪港旅客人次超過191萬人次，增長20%。

旅發局表示，來自東南亞的旅客人數持續增加，表現突出。

旅遊業是香港無煙工業，也是香港經濟數十年來的重要支柱。2020年初香港爆發COVID-19疫情，港府在3年間實施了嚴苛的防疫限制，令旅遊業陷入極度困境，連帶影響餐飲零售消費。

年前香港全面復常後，旅遊業反彈，首先是大陸訪客急速增加，其後多了東南亞旅客。

根據旅發局的數字，2018年旅遊業收益占香港經濟成長（GDP）4.5%，僱用25萬6900人，與旅客相關消費為港幣2600億元（約新台幣1.1兆元）。

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