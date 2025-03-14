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陸網友造謠「頂流男星」澳門賭輸45億元 遭公安拘留

中央社／ 香港14日電
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

中國公安拘捕了一名網友，指他日前在網上造謠有「頂流明星」在澳門賭輸人民幣10億元（約新台幣45億元）身家；公安機關依法對36歲徐姓男子處以行政拘留8日處罰。

中國公安部網安局今日在官方微信公眾號發布，公安網安部門查明，網友徐姓男子為爭取流量、謀取非法利益，10日使用人工智慧（AI）生成功能，製作了標題為「頂流明星被曝境外豪賭輸光十億身價引發輿論海嘯」的謠言資訊，並通過網路平台對外發布，造成謠言迅速傳播擴散，引發大量網民議論，誘發相關謠言、話題等頻繁登上熱搜熱榜，嚴重擾亂公共秩序。

相關傳言幾天前在香港和中國大陸廣泛散播，各方都在猜測這位「頂流明星」是誰。

據報導，這則傳言指某男星在澳門永利皇宮貴賓廳連續7天豪賭，最後輸了10.3億元流動資產，要抵押3處豪宅及私人飛機抵債，並要向澳門黑幫借貸，又指有關藝人其後被某些商業品牌解約。

綜合各方報導，兩岸三地一些紅星曾受此謠言困擾而公開澄清，他們包括周杰倫和黃曉明。

公安 澳門 賭博

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