曾車載半癱妻四處謀生4年 甘肅司機有新女友回應：對得起亡妻

陸媒《九派新聞》報道，貨車司機聶建文曾帶着偏癱妻子跑車4年，去年1月5日，妻子因舊疾復發離世，聶建文在收拾妻子遺物時痛哭，感動全網。3月12日，聶建文因發佈與現任女友影片引關注，本人回應稱：「我是人不是神，我對得起亡妻。」

據此前報道，聶建文和曹盈盈是一對來自甘肅隴南的夫妻，結婚已經20年。幾年前，妻子因腦出血導致偏癱，上廁所需要人抱，吃飯需要人喂。為了給妻子治病，聶建文幾乎花光了家裏所有積蓄。聶建文將妻子帶在身邊，邊跑貨車賺錢，邊照顧妻子。

夫妻倆在貨車上的生活被兒子發到網上，收到了很多網友的鼓勵。2024年1月，曹盈盈因舊疾復發不幸離世。聶建文在收拾遺物時淚如雨下：「車上全是回憶，如今只剩我一個人。」

近日，聶建文發佈了現任女友的影片，再次引發關注。面對質疑，他表示，「我是人我不是神，你們想讓我做標榜，但是我做不了，苦的卻是我自己，但我捫心自問，我對得起亡妻。」

他還表示，妻子去世後曾被徹夜聊天開導他的網友騙去七萬多（人民幣，約32萬元新台幣），但與新女友剛認識沒幾日，對方就替他還清了所有的網貸。

不少網民表示可以理解，「活着的時候能好好照顧她就可以了」「生前有好好照顧，死後一年再談很正常吧。」「感情也是相對的，都有期限和時效，哪來的永恆。」「道德綁架別人不好，難道他日日消沉，不好好生活才是對的？」

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文章授權轉載自《香港01》