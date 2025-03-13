快訊

曾遭越界入侵！俄羅斯正式宣布「趕出烏軍」 收復庫斯克關鍵據點

「亞亞」成第一人！宣揚武統遭廢止依親許可 移民署再約談2網紅陸配

高檢署檢察官黃錦秋判免職 法務部上訴不得改任檢事官

聽新聞
0:00 / 0:00

曾車載半癱妻四處謀生4年 甘肅司機有新女友回應：對得起亡妻

香港01／ 撰文：許祺安
妻子離世後聶建文淚如雨下（左）；聶建文與新女友的影片（右）。（影片截圖）
妻子離世後聶建文淚如雨下（左）；聶建文與新女友的影片（右）。（影片截圖）

陸媒《九派新聞》報道，貨車司機聶建文曾帶着偏癱妻子跑車4年，去年1月5日，妻子因舊疾復發離世，聶建文在收拾妻子遺物時痛哭，感動全網。3月12日，聶建文因發佈與現任女友影片引關注，本人回應稱：「我是人不是神，我對得起亡妻。」

據此前報道，聶建文和曹盈盈是一對來自甘肅隴南的夫妻，結婚已經20年。幾年前，妻子因腦出血導致偏癱，上廁所需要人抱，吃飯需要人喂。為了給妻子治病，聶建文幾乎花光了家裏所有積蓄。聶建文將妻子帶在身邊，邊跑貨車賺錢，邊照顧妻子。

夫妻倆在貨車上的生活被兒子發到網上，收到了很多網友的鼓勵。2024年1月，曹盈盈因舊疾復發不幸離世。聶建文在收拾遺物時淚如雨下：「車上全是回憶，如今只剩我一個人。」

近日，聶建文發佈了現任女友的影片，再次引發關注。面對質疑，他表示，「我是人我不是神，你們想讓我做標榜，但是我做不了，苦的卻是我自己，但我捫心自問，我對得起亡妻。」

他還表示，妻子去世後曾被徹夜聊天開導他的網友騙去七萬多（人民幣，約32萬元新台幣），但與新女友剛認識沒幾日，對方就替他還清了所有的網貸。

不少網民表示可以理解，「活着的時候能好好照顧她就可以了」「生前有好好照顧，死後一年再談很正常吧。」「感情也是相對的，都有期限和時效，哪來的永恆。」「道德綁架別人不好，難道他日日消沉，不好好生活才是對的？」

延伸閱讀：

江蘇夫妻鬧交　夫搶走哺乳期女兒並藏匿　法院發出人格權侵害禁令

陸男為刺激前妻竟與保母上牀兼假求婚　成功復婚卻遭保母捅死

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

曾車載半癱妻四處謀生4年 甘肅司機有新女友回應：對得起亡妻

陸媒《九派新聞》報道，貨車司機聶建文曾帶着偏癱妻子跑車4年，去年1月5日，妻子因舊疾復發離世，聶建文在收拾妻子遺物時痛哭，感動全網。3月12日，聶建文因發佈與現任女友影片引關注，本人回應稱：「我是人不是神，我對得起亡妻。」

28歲以內還有效？陸增高神藥爆紅或被過度神化 涉誘導消費已下架

相信大部分家長也不想孩子輸在起跑線，而身高一直是社會上極為關注的話題，除了體現在健康層面，更與心理狀態和社會適應能力息息相關，一些商家便看準家長的這種心理，紛紛做起「長高」生意。

中國「老漂族」進城面臨文化衝擊 處處都是挑戰

中國城鄉二元制度下，農村「流動兒童」問題受關注，進城照顧孫子女的「流動老人」則常被忽略。一本有關「滬漂老人」適應城市生活...

QS世界大學學科排名 陸獲1230個學科排位僅次美英

國際高等教育研究機構QS（Quacquarelli Symonds）12日發布第15版QS世界大學學科排名（QS Wor...

亞洲首例／西安69歲婦移植豬腎狀況良好 已能下床活動

陝西西安「西京醫院」公眾號發文稱，日前空軍軍醫大學西京醫院，在異種移植領域再次取得重大突破，成功實施亞洲首例基因編輯豬—...

華裔學者返中又1人 劍橋大學、可穿戴技術專家跟進

華裔學者掀返中潮，繼核物理學家劉暢、數學家林華新自美回中國任教後，又有一位頂尖學者跟進。劍橋大學物理學家、可穿戴技術專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。