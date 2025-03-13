28歲以內還有效？陸增高神藥爆紅或被過度神化 涉誘導消費已下架

相信大部分家長也不想孩子輸在起跑線，而身高一直是社會上極為關注的話題，除了體現在健康層面，更與心理狀態和社會適應能力息息相關，一些商家便看準家長的這種心理，紛紛做起「長高」生意。

近年來，大陸湧現不少「增高神藥」，產品大多含有賴氨酸、γ-氨基丁酸等成分，被商家包裝得神乎其神，其至揚言「28歲以內都能幫助到你」。然而，所謂的「增高神藥」其實只是運動營養食品，能否真正助長高仍存在巨大爭議。

《北京商報》報道，市面上各類聲稱能助力長高的營養品層出不窮，以「增高藥」為關鍵詞搜索後，隨即出現琳瑯滿目的產品。在直播間，商家以「賴氨酸助力成長」為標語作宣傳，主擋不斷以「不要因為自己的疏忽影響孩子一輩子」、「不要讓孩子輸在起跑線上」等強調身高的重要性，同時介紹不同年齡段的吃法。

「增高藥」的包裝與片劑藥瓶相似，但所謂的藥其實只是運動營養食品。以白雲山「賴氨酸牦牛覆合鈣γ-氨基丁酸+VD+Zn」為例，在商品包裝右下角便用小字標示了「特殊膳食運動營養食品 耐力類」，並列明適用於中長跑、慢跑、快走、自行車、遊泳、劃船、有氧健身操、舞蹈、戶外運動等人群，嬰幼兒不適宜使用。不過，主播在直播間卻聲稱，「可以搭配運動，不運動也沒關係」。

運動營養食品屬於特殊膳食用食品，根據《食品安全國家標準 運動營養食品通則》，運動營養食品是為滿足運動人群(指每周參加體育鍛煉3次及以上、每次持續時間30分鐘及以上、每次運動強度達到中等及以上的人群)的生理代謝狀態、運動能力及對某些營養成分的特殊需求而專門加工的食品。

過度神化賴氨酸、γ-氨基丁酸

「增高神藥」大多含有賴氨酸、γ-氨基丁酸等營養物質。賴氨酸是人類和哺乳動物的必需氨基酸之一，主要存在於動物性食物和豆類中，必須從食物中補充。賴氨酸在促進人體生長發育、增強機體免疫力、抗病毒、促進脂肪氧化、緩解焦慮情緒等方面都具有積極的營養學意義，因此成為商家口中的「長高法寶」。

北京某三甲醫院兒科醫生李威（化名）介紹，對於兒童或青少年而言，補充賴氨酸非常重要，若平日吃肉及吃豆製品足夠多，就不需要補充額外的氨基酸。除非孩子特別挑食，基本上日常飲食不會存在缺乏賴氨酸的情況。

與賴氨酸相比，γ-氨基丁酸近年來的熱度更高，但專家認為，γ-氨基丁酸對孩子成長的影響路徑更為「繞遠」。γ-氨基丁酸是一種重要的中樞神經系統抑制性神經遞質，攝入一定量的γ-氨基丁酸具備改善機體睡眠質量、降血壓等生理功效。不過，科學界尚無確鑿證據證明γ-氨基丁酸有直接促進身高增長的作用，只有部分研究和案例表明γ-氨基丁酸或通過改善睡眠質量和促進生長激素分泌間接影響身高，且多為動物實驗或小規模臨床觀察。

在直播間中，主播多次強調要長期堅持服用「增高神藥」，但某兒童醫院藥師張曉霞（化名）指出，若長期補充γ-氨基丁酸，孩子可能會更安靜，容易出現嗜睡、頭暈的情況，或對胃腸道產生負擔；過量補充賴氨酸或影響體內電解質的平衡，令消化道不適。若長期使用、過量攝入前述兩種物質，在安全性方面也存在一定的風險。

對於主播提到「男生直到30歲前，女生直到28歲前都是有機會的」介紹，張曉霞表示，一般20歲以內就停止發育，25歲後還會長高是極小概率事件，若想了解是否還會繼續長高，可以去接受骨齡檢測，看骨骺是否閉合。

涉嫌構成誘導消費

白雲山保健食品旗艦店出售的「賴氨酸牦牛覆合鈣γ-氨基丁酸+VD+Zn」，在商品詳情頁中並未標注出該產品屬於運動營養食品（耐力類），也未詳細說明適用人群，僅標注了不適宜嬰幼兒。

《反不正當競爭法》第八條的規定，經營者不得對其商品的性能、功能、質量、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或者引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。《消費者權益保護法》第八條規定，消費者享有知悉其購買、使用的商品或者接受的服務的真實情況的權利。

《網絡直播營銷行為規範》的規定，網絡直播營銷活動應當全面、真實、準確地披露商品或者服務信息，依法保障消費者的知情權和選擇權；嚴格履行產品責任，嚴把直播產品和服務質量關。

北京市京師律師事務所律師盧鼎亮指出，若主播隱瞞產品實際功能或誇大效果，導致消費者基於錯誤信息購買，則涉及對知情權的侵害。主播宣稱的「影響孩子一生」、「輸在起跑線」等焦慮營銷和誘導話術，隱含該產品具有「幫助孩子長高」的效果，若該產品實際並無相關科學依據或認證，則可能涉嫌誘導消費和虛假宣傳。

平台應該加強監管，完善直播帶貨的相關規則和規範，對違規行為制定相應的處罰措施，實時監測直播間內容，及時發現和處理違規宣傳行為，並完善投訴舉報機制。

老牌上市藥企擔保，生產商另有其人

讓消費者心甘情願踏入「增高」陷阱的誘因，除了是對長高的期待，更有對老牌上市藥企的深厚信任。前述提到的增高藥由白雲山保健食品旗艦店出售，直播間也出現白雲山Logo、「世界500強」、「廣藥集團成員企業」等字樣，主播也一再強調「咱們白雲山是30年老品牌，品質質量您放心，不是小雜牌」。

另外，商品詳情頁出現一位穿著印有「廣藥白雲山」字樣服飾、頭銜為「科研中心研發主任」的女士「紅姐」，她也參與了多場直播，似乎是產品背後的核心人物。

不過，此產品並非由白雲山生產，包裝上列明該產品運營商為廣州創贏廣藥白雲山知識產權有限公司（下稱廣州創贏）、生產企業為山東凝善堂生物科技有限公司（下稱凝善堂生物）。

天眼查顯示，廣州創贏是白雲山全資控股子公司，業務性質為租賃和商務服務業。凝善堂生物在股權關係上與白雲山不存在聯繫。凝善堂生物成立於2022年，位於山東聊城市，是一間以從事食品製造業為主的企業。2023年，凝善堂生物曾因登記的住所或經營場所無法聯繫而被列入企業經營異常名錄。

業內人士表示，許多品牌方會將商標或品牌授權給其他企業進行生產，品牌方通過這種方式可以快速擴大生產規模、降低成本。

前文提到的紅姐，雖然穿了帶有白雲山字樣的服飾，但實際上或是凝善堂生物的工作人員，前述的直播間可能由凝善堂生物方面運營。商家資質顯示，白雲山保健食品旗艦店的營業執照登記企業為聊城虹越商貿有限公司，與凝善堂生物同樣為聊城企業。

目前，白雲山保健食品旗艦店所有產品全部下架，但紅姐仍繼續直播，轉移陣地到「白雲山珍宇優專賣店」，此店未獲品牌授權，營業執照顯示的企業為聊城市珍宇優日用品百貨有限公司。

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文章授權轉載自《香港01》