中國「老漂族」進城面臨文化衝擊 處處都是挑戰

中國城鄉二元制度下，農村「流動兒童」問題受關注，進城照顧孫子女的「流動老人」則常被忽略。一本有關「滬漂老人」適應城市生活的著作，盼為社會轉型中承先啟後的關鍵一代留下記錄。作者寫作過程還受到「俗女養成記」的啟發。

李經中是社會組織「上海農之夢青年公益服務社」的創辦人與理事長，專注於服務從外地到上海務工青年，幫助他們融入上海，消除本地人和外地人的隔閡。

長期從事與農民工進城議題相關工作的李經中，去年出版「父母的兩個世界—一位60後的深情追憶」一書，記錄父母從湖北老家進入到上海這個大城市，與兒子、兒媳婦一家共同生活的過程，體現年長農民如何通過飲食關、交通關、衣著關和醫療關的挑戰，融入上海這樣的超大城市生活。

李經中告訴中央社記者，類似滬漂老人大量存在於大城市，這些人從外地到大城市幫子女照顧他們的兒女，是當代許多家庭的「剛需」，但也因此他們會面臨很多生活上和文化上的衝突。

儘管在台灣，三代同堂家庭也可能面臨對子女教育觀念的差異以及各種價值觀的磨合，但是台灣社會發展更為均質。而中國大陸的城鄉差異更大，且實行城鄉二元制，農民在醫療保障、養老金等福利制度上都異於城鎮居民。

根據本書，醫療仍是民生痛點，農村老人在城市重病後，依舊會為住院開刀可能花大錢神傷。中國的醫保制度下，農民的新型農村合作醫療（簡稱「新農合」）和城鎮居民基本醫療保險初期並不相通，即使允許報銷，農民在城市看病住院能報銷的比例低於在本地看病。書中的例子顯示，農民在城市住院後，其醫保能支付的比例僅約4成。

1940年前後在中國農村生長的這一代人，年輕時歷經人民公社的集體生產生活，直到1970年代末期，為了擺脫飢餓貧困，開始自下而上推動實行「聯產承包責任制」，此後才能自行安排生產和生活時間。又過了20年左右，他們退休了，來到大城市與兒女生活，面對高速發展下讓人眼花撩亂的城市建設，又必須重新適應。

農民不是享受中國改革開放紅利最多的群體，在他們身上卻能見到社會變遷的重要影響。

在李經中筆下，父母來到上海生活後，要學會電器、能使用電梯、識別看起來都一模一樣的住家大樓，甚至連市場能買到的菜也和家鄉不同，如何在複雜的城市交通中行走而不出事也是一大考驗。

李經中說，農民到城市、特別是上海這樣的地方，不只是空間轉換，更是社會轉換。他們從熟人社會來到陌生人社會，需要重新建立朋友圈。舉例來說，上海和中國其他城市都不同，「界線意識」很強，一定要讓外地老人知道，和子女、孫輩、以及鄰里之間都有界線。

他說，適應的過程一定有放棄也有保留，關鍵是父母與子女的相互尊重。

這本書的另一個特色是記錄了江南農村的生活方式。作者透過回憶江漢平原童年的生活、詳述喪葬禮儀與人情等，記錄了湖北農村的飲食及傳統的風俗；也讓讀者看到，一度因為文革等被禁止的鬼神之說和祭祀活動，在民間很快就恢復並受到重視。

李經中說，他看過台劇「俗女養成記」和原著，認識到台灣「6年級」女性在特定年代的成長，印象很深刻，因此也參考這樣的模式，把家鄉的風俗展現出來。