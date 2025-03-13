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北京法源寺600年歷史石獅子 慘遭遊客推倒損毀

聯合報／ 大陸中心／即時報導
北京法源寺一尊擁有600年歷史的石獅子，日前遭遊客刻意推倒損毀。（圖／取自北京日報）
北京法源寺一尊擁有600年歷史的石獅子，日前遭遊客刻意推倒損毀。（圖／取自北京日報）

北京日報報導，3月12日，一則「法源寺600年歷史的石獅子被遊客參觀時推倒」的影片在網上廣為流傳。法源寺證實了此事，北京西城警方也表示，目前案件正在偵辦中。

影片顯示，一名身穿羽絨服、戴白手套、背著紅色雙肩背包的遊客從台階走下，先用左手摸了摸石獅子的頭頂，後走到石獅子側面，突然雙手用力將石獅子推倒。石獅子被推倒後，這名遊客也失去重心，向前踉蹌了幾步。從影片來看，倒下的石獅子從胸部斷成兩截。

法源寺工作人員證實了此事。長沙政法頻道引述北京市考古研究院研究員說法指出，該石獅歷史至少600年。 北京西城區警方則表示，目前案件正在偵辦中，有進展將及時對外發布。

新京報指出，法源寺始建於唐太宗貞觀十九年（公元645年），建成於武則天萬歲通天元年（公元696年），是唐太宗為追薦陣亡將士而建。法源寺曾數度更名，初名憫忠寺，後名開元寺、順天寺、大憫忠寺、崇福寺等，法源寺為清雍正皇帝敕額。

今法源寺占地面積6700平方公尺，採中軸對稱格局，整體坐北朝南，分為中、東、西三路。中路為主要建築所在，寺內有天王殿、大雄寶殿、憫忠閣、毗盧殿、觀音殿、藏經樓等殿堂，均為清代古建築。

1979年法源寺被認定為北京市重點文物保護單位，2001年被大陸國務院公布為第五批全國重點文物保護單位。

對於遊客損壞文物需承擔哪些責任？北京凱耀律師事務所律師溫鑫宇稱，視情節輕重所承擔的責任有所不同。因法源寺屬全國重點文物保護單位，損毀其中文物，不僅要承擔相關修復賠償責任，還可能被依法追究相關刑事責任。

北京 建築 文物 考古

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