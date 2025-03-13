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中國2月天災釀2.1億經濟損失 四川山崩最嚴重

中央社／ 台北13日電
四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2月8日發生山崩。(新華社)
四川宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2月8日發生山崩。(新華社)

今年2月中國多地發生地質災害，造成重大經濟與生命財產損失。據官方統計，2月的災損人民幣4800萬元（約新台幣2.16億元），共6.8萬人次受災，其中四川的山崩事件造成31人死亡或失蹤，災損1300萬元。

據界面新聞，中國國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部於近日發布「2025年2月全國自然災害情況」指出，2月中國面臨的自然災害以地質災害為主，另有程度不一的低溫冷凍和雪災。

統計指出，地質災害主要集中在四川、青海、雲南等地，總共造成1200餘人受災，死亡或失蹤31人，緊急轉移安置900餘人，倒塌損壞房屋69間，直接經濟損失1300多萬元。

在所有的地質災害中，以四川宜賓筠連縣的山崩最為嚴重，截至2月底，總計造成死亡或失蹤29人、受傷2人、緊急轉移安置800餘人，倒塌房屋50間，直接經濟損失近1200萬元。

據公開資訊，這起山坡地崩塌發生在2月8日上午11時50分左右，位置是宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村，當地位在四川南部，屬於多山地形。官方研判，山崩是因持續降雨及地質條件影響而致上層土石崩落。

山崩發生後，中共總書記習近平及國務院總理李強都作出指示，要求全力搜救失聯被困人員。

除了地質災害外，通報指出今年2月中國面臨的其他自然災害，包含受冷空氣影響，部分地區發生低溫冷凍和雪災、風雹災害，造成直接經濟損失2500多萬元；中國南方旱情有所緩解，黃河等主要江河水情總體平穩，地震情形減弱、森林草原火災情勢平穩。

人民幣 山崩 死亡 災損

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