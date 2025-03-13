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陸商業航天發射場 已具備雙工位能力

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
長征八號運載火箭12日從海南商業航天發射場一號發射工位點火起飛，將18顆千帆星座互聯網通信衛星送入預定軌道。（中新社）
長征八號運載火箭12日從海南商業航天發射場一號發射工位點火起飛，將18顆千帆星座互聯網通信衛星送入預定軌道。（中新社）

12日凌晨，海南商業航天發射場一號發射工位首次發射取得圓滿成功，長征八號遙六運載火箭以「一箭十八星」方式，將千帆星座第五批組網衛星送入預定軌道。這標誌著中國大陸首個商業航天發射場已具備雙工位發射能力。

新華社報導，去年11月30日，海南商業航天發射場二號發射工位首發成功。此次執行發射任務的一號發射工位，是長征八號系列運載火箭的適用工位。其高度達83公尺，採用模塊化鋼結構設計，並首次採用地面導流錐雙向開展地面排導噴水，實現降溫降噪。火箭遠距離測發控方式、改進型「三垂」測發模式，讓一號發射工位具備了「7天發射、7天恢復」的快速測發能力，可滿足未來高密度發射需求。

據介紹，此次任務是商業星座公司和商業航天發射場首次協同運作，大陸商業航天產業鏈成功開啟新的應用實踐。目前，海南商業航天發射場正全力推進二期項目建設。

據了解，長征八號是大陸新一代中型兩級液體捆綁式運載火箭，由中國航天科技集團一院負責研製，可支持單星或多星發射，具有性價比高、安全性能優良的特徵，能滿足中低軌道高密度發射需求，是大陸商業航天發射的重要力量。千帆星座由上海垣信衛星科技有限公司建設運營。大陸國家航天局作為商業航天行業管理部門，全力保障了本次任務安全順利實施。

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