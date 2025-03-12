台籍北大歷史學系副教授葉純芳病故 享年56歲

據北京日報報導，北京大學歷史學系11日發布訃告：中國古代史知名學者、北京大學歷史學系副教授葉純芳，因病醫治無效，於2025年3月7日22時在日本東京逝世，享年56歲。

葉純芳1969年11月出生於台北，大學、碩士、博士均就讀於台灣東吳大學中文系，2006年獲博士學位。2007年8月至2010年3月先後在台灣大學語言所、台灣中央研究院中國文哲研究所從事博士後研究工作，其間曾在東吳大學中文系、台灣大學中文系等單位兼任助理教授。

2010年4月至2011年3月，葉純芳任北京大學《儒藏》編纂與研究中心客座研究員；2011年9月至2020年8月，在北京大學歷史學系任教，先後任講師、副教授。

報導稱，葉純芳在經學史、文獻學等領域造詣深厚，著述豐富，出版專著《孫詒讓〈周禮〉學研究》、《孫詒讓〈名原〉研究》，編著《中國經學史大綱》，合著《學術史讀書記》、《文獻學讀書記》、《朱門禮書考》，合編《楊復再修儀禮經傳通解續卷祭禮》、《重歸文獻—影印經學要籍善本叢刊》、《孝經述議復原研究》、《朱熹禮學基本問題研究》等。

北京日報指出，葉純芳自2010年加入北京大學以來，以其嚴謹的治學態度和豐富的學術成果，為北大《儒藏》的編纂與歷史學系的教學與科研工作作出重要貢獻。2011年葉純芳受聘於歷史學系，先後開設《中國經學史》、《經學史專題研究》、《〈周禮正義〉研究》、《清代禮學文獻校讀》等課程，深受學生歡迎，培養了多名優秀學生，樹蘭滋蕙，薪火相傳。