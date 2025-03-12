快訊

選罷法、總預算覆議案不通過！藍白人數優勢以61：51票否決

台籍北京大學歷史學系副教授病故 享年56歲

家寧一家被控奪權「IG掉粉3萬」 網紅看Andy公開內幕：圈內也意外

聽新聞
0:00 / 0:00

台籍北大歷史學系副教授葉純芳病故 享年56歲

聯合報／ 大陸中心／即時報導
台籍北京大學歷史學系副教授葉純芳，日前在日本東京病故，享年56歲。（圖／取自北京日報）
台籍北京大學歷史學系副教授葉純芳，日前在日本東京病故，享年56歲。（圖／取自北京日報）

據北京日報報導，北京大學歷史學系11日發布訃告：中國古代史知名學者、北京大學歷史學系副教授葉純芳，因病醫治無效，於2025年3月7日22時在日本東京逝世，享年56歲。

葉純芳1969年11月出生於台北，大學、碩士、博士均就讀於台灣東吳大學中文系，2006年獲博士學位。2007年8月至2010年3月先後在台灣大學語言所、台灣中央研究院中國文哲研究所從事博士後研究工作，其間曾在東吳大學中文系、台灣大學中文系等單位兼任助理教授。

2010年4月至2011年3月，葉純芳任北京大學《儒藏》編纂與研究中心客座研究員；2011年9月至2020年8月，在北京大學歷史學系任教，先後任講師、副教授。

報導稱，葉純芳在經學史、文獻學等領域造詣深厚，著述豐富，出版專著《孫詒讓〈周禮〉學研究》、《孫詒讓〈名原〉研究》，編著《中國經學史大綱》，合著《學術史讀書記》、《文獻學讀書記》、《朱門禮書考》，合編《楊復再修儀禮經傳通解續卷祭禮》、《重歸文獻—影印經學要籍善本叢刊》、《孝經述議復原研究》、《朱熹禮學基本問題研究》等。

北京日報指出，葉純芳自2010年加入北京大學以來，以其嚴謹的治學態度和豐富的學術成果，為北大《儒藏》的編纂與歷史學系的教學與科研工作作出重要貢獻。2011年葉純芳受聘於歷史學系，先後開設《中國經學史》、《經學史專題研究》、《〈周禮正義〉研究》、《清代禮學文獻校讀》等課程，深受學生歡迎，培養了多名優秀學生，樹蘭滋蕙，薪火相傳。

中文 北京大學 東吳大學

延伸閱讀

打麻將也要看學歷？全球麻將賽「四川熊貓隊」奪冠 11人畢業於2大名校

高考理科狀元、北大畢業女轉行當演員 感嘆「學歷歧視」

清華、北大等7所「雙一流」高校擴招 助破「卡脖」困境

「終於上岸了」 北京大學保全10年6戰法考 年初進律所工作

相關新聞

釋放消費增長潛能 大陸多地上調最低工資標準

大陸國務院總理李強日前在今年政府工作報告提出，要多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制...

「2公里外門窗震、現場冒紫煙」江蘇1家生技公司爆炸 釀4死4傷

江蘇省泰州市高港區應急管理局12日發布一則通報，當地一家生物科技公司11日下午發生燃爆事故，共造成4人死亡，4人受傷。有...

台籍北大歷史學系副教授葉純芳病故 享年56歲

據北京日報報導，北京大學歷史學系11日發布訃告：中國古代史知名學者、北京大學歷史學系副教授葉純芳，因病醫治無效，於202...

鄭州雙層巴士遭｢掀頂｣驚險畫面曝光 相關部門指司機誤入限高通道

大陸媒體《大風新聞》報道，3月11日，河南鄭州一輛雙層巴士誤入隧道，上層車頂被「齊刷刷掀開」。相關部門回應，事件是新入職的司機因不熟悉路線誤入限高通道導致，未造成人員傷亡。

前央視記者王志安驚傳騙婚家暴 前妻開直播淚控：他要逼死我

前央視記者王志安離婚三年半，近日前妻李汀突然在網路開直播，控訴當初被誘騙離婚；王志安在鏡頭前不斷爆粗口，要求李汀「從我家...

四川3工人高空未繫安全帶被罰吊示眾 遭轟侮辱式體罰

四川省宜賓市3名工人疑因高空作業沒繫安全帶，遭「公開處刑」，被用安全帶吊掛在工地門口「示眾」，影片發布後引發關注；不少網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。