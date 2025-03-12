快訊

中原大學中正樓改名 校友怒「跟蔣中正無關」

官兵手機流到大陸？內有部隊LINE對話、戰車操演照 軍方：無機密

直言行人地獄是國恥！交通部擬再修法 未禮讓行人重罰3.6萬

聽新聞
0:00 / 0:00

成都動物園2隻豹「肚子快拖地」園方：已安排減肥減牛肉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）
四川成都動物園疑似伙食太好，造成園內一隻金錢豹（左）和另一隻黑豹胖到「肚腩快拖地」。園方澄清兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。（影片截圖）

大陸四川的成都動物園疑似「伙食太好」，造成園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，肥到「肚腩快拖地」，許多大陸網友擔心影響牠們健康。園方澄清指出，兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。

江蘇廣電旗下客戶端荔枝新聞報導，日前有網友分享一則拍於成都動物園的影片，指園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，體態異常圓潤，每走一步肚上肥肉也一擺一擺的，「肚腩快拖到地」，擔心兩隻豹已「胖成豬」，可能會影響健康。

影片在網路成為討論焦點，許多網友笑指園內的黑豹和金錢豹太愛吃，「都看不出來是豹了」、「貓咪貓肚胖了也這樣」、「動物也要控制飲食呀」、「場地空間太少，令牠們無法運動」。

也有網友擔心，兩隻豹是否染病才變胖，甚至懷疑牠們是否正在懷孕待產。

成都動物園園方10日回應，動物們發生這樣的情況，主要是因為是因為伙食吃得太好，並非生病等問題，單純就是吃到體重過胖而已。園方也強調，目前飼育員有給牠們安排減肥計畫，未來會減少牛肉等食物的供應。

動物園 金錢豹

延伸閱讀

無尾熊的「超級市場」擴版圖！ 北市動物園種250棵桉樹 3年後採收

影／台中「隱藏版美食街」出怪盜 1包牛肉餃被偷報警抓人

肥到肚子拖地！動物園「霸氣黑豹+金錢豹」被養成瓦斯桶 園方回應傻眼

侏儒河馬Thabo去世 北市動物園血液培養追感染源

相關新聞

台籍北大歷史學系副教授葉純芳病故 享年56歲

據北京日報報導，北京大學歷史學系11日發布訃告：中國古代史知名學者、北京大學歷史學系副教授葉純芳，因病醫治無效，於202...

鄭州雙層巴士遭｢掀頂｣驚險畫面曝光 相關部門指司機誤入限高通道

大陸媒體《大風新聞》報道，3月11日，河南鄭州一輛雙層巴士誤入隧道，上層車頂被「齊刷刷掀開」。相關部門回應，事件是新入職的司機因不熟悉路線誤入限高通道導致，未造成人員傷亡。

成都動物園2隻豹「肚子快拖地」園方：已安排減肥減牛肉

大陸四川的成都動物園疑似「伙食太好」，造成園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，肥到「肚腩快拖地」，許多大陸網友擔心影響牠們健康。...

釋放消費增長潛能 大陸多地上調最低工資標準

大陸國務院總理李強日前在今年政府工作報告提出，要多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制...

前央視記者王志安驚傳騙婚家暴 前妻開直播淚控：他要逼死我

前央視記者王志安離婚三年半，近日前妻李汀突然在網路開直播，控訴當初被誘騙離婚；王志安在鏡頭前不斷爆粗口，要求李汀「從我家...

四川3工人高空未繫安全帶被罰吊示眾 遭轟侮辱式體罰

四川省宜賓市3名工人疑因高空作業沒繫安全帶，遭「公開處刑」，被用安全帶吊掛在工地門口「示眾」，影片發布後引發關注；不少網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。