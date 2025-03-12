成都動物園2隻豹「肚子快拖地」園方：已安排減肥減牛肉

大陸四川的成都動物園疑似「伙食太好」，造成園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，肥到「肚腩快拖地」，許多大陸網友擔心影響牠們健康。園方澄清指出，兩隻豹並無染病，相信是年老缺乏運動，加上伙食太好才發胖，正在減少牛肉，安排牠們減肥。

江蘇廣電旗下客戶端荔枝新聞報導，日前有網友分享一則拍於成都動物園的影片，指園內一隻金錢豹和另一隻黑豹，體態異常圓潤，每走一步肚上肥肉也一擺一擺的，「肚腩快拖到地」，擔心兩隻豹已「胖成豬」，可能會影響健康。

影片在網路成為討論焦點，許多網友笑指園內的黑豹和金錢豹太愛吃，「都看不出來是豹了」、「貓咪貓肚胖了也這樣」、「動物也要控制飲食呀」、「場地空間太少，令牠們無法運動」。

也有網友擔心，兩隻豹是否染病才變胖，甚至懷疑牠們是否正在懷孕待產。

成都動物園園方10日回應，動物們發生這樣的情況，主要是因為是因為伙食吃得太好，並非生病等問題，單純就是吃到體重過胖而已。園方也強調，目前飼育員有給牠們安排減肥計畫，未來會減少牛肉等食物的供應。