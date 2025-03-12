釋放消費增長潛能 大陸多地上調最低工資標準

大陸國務院總理李強日前在今年政府工作報告提出，要多管道促進居民增收，推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。在擴大內需的政策方針下，今年以來，大陸廣東、四川等多地，陸續上調最低工資標準。

中新社報導，廣東從今年3月1日起，提高該省全日制就業勞動者月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準。調整後，廣州市月最低工資標準將從人民幣2300元提高至人民幣2500元，增幅8.7%；同時，非全日制小時最低工資標準也將從人民幣22.2元提高至人民幣23.7元，增幅6.8%。

四川宣布，從今年1月1日起，對全省現行月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準進行調整。第一檔為每月人民幣2330元（每日人民幣107元）；第二檔為每月人民幣2200元（每日人民幣101元）。全省非全日制用工小時最低工資標準方面，第一檔為每小時人民幣23元；第二檔為每小時人民幣22元。

去年底，新疆也調整最低工資標準，調整後的最低工資標準於今年1月1日起執行。調整後，烏魯木齊市、克拉瑪依市月最低工資標準調整為人民幣2070元；伊寧市、石河子市等27個縣市調整為人民幣1890元；吐魯番市高昌區、昆玉市等69個縣市調整人民幣為1750元。小時最低工資標準分別調整為人民幣20.7元、18.9元、17.5元。

另外，包括福建、貴州、寧夏在內的多個地區，在先前召開的地方兩會上不約而同地提出「完善勞動者工資正常增長機制」。

福建省在政府工作報告中提到，加快「擴中提低」，健全工資合理增長機制，適時提高最低工資標準，穩步擴大中等收入群體規模。貴州省提到，制定新一輪促進居民增收行動方案，調整最低工資標準，完善勞動者工資正常增長機制。

信達證券首席宏觀分析師解運亮認為，具體改革方案，可能是「限高、擴中、提低」，即限制高收入群體的過高收入，擴大中等收入群體規模，提高低收入群體收入。這項改革對於廣大中低收入群體是利好，有利於形成居民收入穩定增長的預期，從根本上提振消費。

蘇商銀行特約分析師付一夫表示，最低工資標準相當於全社會居民基本生活的托底性保障。他說，從宏觀角度看，上調最低工資標準可以增強對低收入群體的物質保障，增加居民的獲得感，並在一定程度上提高國人收入水準與購買力，從而釋放國民經濟的消費潛力。