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「2公里外門窗震、現場冒紫煙」江蘇1家生技公司爆炸 釀4死4傷

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
江蘇省泰州市一家生物科技公司11日下午發生燃爆事故，現場還冒出紫色煙霧。（極目新聞）
江蘇省泰州市一家生物科技公司11日下午發生燃爆事故，現場還冒出紫色煙霧。（極目新聞）

江蘇省泰州市高港區應急管理局12日發布一則通報，當地一家生物科技公司11日下午發生燃爆事故，共造成4人死亡，4人受傷。有大陸網友透過社交平台發布文章稱，爆炸聲音相當大，相距2公里外的門窗也在震動，從網友發布的影片來看，爆炸後現場升起滾滾濃煙，煙霧為紫色，疑似為化工製品爆炸導致。

陝西華商傳媒「華商報」報導，透過衛星地圖比對現場照片發現，爆炸發生地疑為泰州市高港區高永工業園區內的惠利生物科技。據公司官網介紹，該公司主要從事工業生物技術的研發與應用。然而當天下午多次聯繫該公司，電話均未能接通。

泰州市高港區永安消防中隊工作人員表示，11日下午3時30分左右，轄區內的江蘇惠利生物科技公司發生爆炸事故，轄區內均聽到了爆炸聲。聽到爆炸聲後，消防中隊隨即出警前往，目前消防人員正在現場處置。

在網友發布的影片下方，一位網友留言稱，她的孩子就在惠利生物科技上班，政府的工作人員告知孩子在重症監護室內搶救，但是並未透露具體的醫院資訊。但是令人不解的是，不久之後，其他網友發布的多個相關事件影片均被刪除。

對於爆炸產生的紫色煙霧，專業人士分析，極有可能是碘元素造成的。周邊民眾透露事發後並未聞到異味，官方通報中也表示事故並未對周邊環境產生次生影響。

江蘇泰州當地一家生物科技公司，11日下午發生燃爆事故，共造成4人死亡，4人受傷。（極目新聞）
江蘇泰州當地一家生物科技公司，11日下午發生燃爆事故，共造成4人死亡，4人受傷。（極目新聞）

爆炸

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