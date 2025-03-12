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河南鄭州雙層公車撞隧道 車頂被「削平」畫面曝光
大陸河南鄭州一輛雙層公車，11日穿越隧道內發生驚險一幕，因誤入地下道輔道撞擊涵洞，整輛車頭上半部遭「削平」，碎片散落車後路面，車內一層1名乘客受到驚嚇送醫觀察，已離院返家；司機已暫停工作，配合交警調查。
新聞晨報報導，附近一商戶透露，事故發生於11日上午11時左右，「聽到一聲碰撞聲，但不算特別大。後來趕到現場時，車已經被拖走了，沒看到消防車和救護車。」該商戶稱，隧道口附近殘留有車頂碎片，沒看到塞車或人員滯留現場。
經初步調查，事故發生原因是司機，在進入涵洞後錯過匝道口，未及時轉入橋下主道，誤入地下道輔道，且未觀察到輔道內部限高小於車身高度造成的交通事故。
事故不僅造成車輛受損，當時車內1名乘客，受到驚嚇送醫觀察，公司管理人員全程陪同該名乘客就醫。目前乘客已離院返家。
浙江經視報導，3月11日下午2時許，鄭州雙層公車撞擊隧道事件原因已查明，是一名新入職女性公車司機，因不熟悉路線誤入限高通道所致，事故未造成人員傷亡。
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