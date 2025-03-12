鄭州雙層巴士遭｢掀頂｣驚險畫面曝光 相關部門指司機誤入限高通道

大陸媒體《大風新聞》報道，3月11日，河南鄭州一輛雙層巴士誤入隧道，上層車頂被「齊刷刷掀開」。相關部門回應，事件是新入職的司機因不熟悉路線誤入限高通道導致，未造成人員傷亡。

報道指，事發河南省鄭州市二七區正興街一處下穿京廣鐵路的下穿道內，一輛雙層巴士在行駛過程中，上層車頂與隧道頂部發生劇烈碰撞，導致整個二層頂部被「齊刷刷掀開」。

相關部門回應，事件是一名新入職女性公交司機因不熟悉路線誤入限高通道所致。該司機原應行駛下穿道上方道路，因操作不當駛入，導致上層車頂與通道頂部碰撞被整體掀落。權威部門確認，事故未造成人員傷亡。鄭州公交表示，已對涉事司機進行處理，目前事故車輛已送檢。

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文章授權轉載自《香港01》