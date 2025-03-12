傳廣州長隆歡樂世界將拆除垂直過山車？官方回應

《廣州日報》報道指，近日有網友在小紅書發帖稱，有內部職員稱廣州長隆歡樂世界的垂直過山車將拆除。長隆集團表示，目前沒有收到規劃調整的通知。

3月10日，有網友在小紅書發帖稱，「去了廣州長隆歡樂世界，多問了一句工作人員，沒想到2個內部工作人員都直接說趕緊玩吧，再過幾個月垂直過山車就要被拆除了。」

《廣州日報》記者向長隆集團方面求證，長隆方面表示目前沒有收到規劃調整的通知。據介紹，目前廣州長隆旅遊度假區正在進行煥新升級，從4月開始，三台全球巔峰水上遊樂設備即將登陸長隆水上樂園。

據介紹，2007年10月，長隆歡樂世界引進了素有「世界過山車之王」美譽的垂直過山車，是全球最昂貴的過山車和遊樂設施之一。 垂直過山車最高落差達60米，相當於20多層樓的落差，為亞洲垂直下落距離第一高的垂直下墜過山車，軌道全長981米，曾是世界上最長的垂直下墜過山車，擁有近90度垂直俯衝和衝浪體驗，最高時速達112公里/小時，配備有3列車廂，每次可容納30人同時乘坐。

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文章授權轉載自《香港01》