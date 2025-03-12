北京多區城管 DeepSeek當幫手

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
北京昌平區智慧城市交通綜合管理平台，接入DeepSeek大模型。圖／本報北京傳真
北京昌平區智慧城市交通綜合管理平台，接入DeepSeek大模型。圖／本報北京傳真

DeepSeek大模型技術火爆全球，春節過後，北京市多區已開展實踐探索，將智慧城市管理平台、政務服務平台等接入部署DeepSeek大模型，利用人工智慧賦能城市管理、政府服務和基層社會治理。

周日下午3點，昌平區城市管理委城市運行監測科工作人員趙子正在值班，突然，面前的智慧城市交通綜合管理平台大螢幕上，一條應急預警資訊引起了他的注意。系統顯示：樂多港東門周邊人流較平日激增200%，根據過往經驗，該時段遊客集中離場，容易引發交通擁堵。

趙子立即打開接入了DeepSeek大模型的「昌平城市運行助手」，系統結合商圈活動排期及周邊即時路況，很快識別出運力運量偏差。不到20分鐘，系統自動生成交通應急方案。趙子立即將方案推送給各單位及公交公司，經管理人員研判後由公交公司執行方案，通過動態發車系統增加運力。

得益於提前安排部署，樂多港遊客快速疏散，周邊交通運行平穩。當天實際運行資料顯示，下午4點15分至5點30分高峰期公交承運效率提升65%，乘客等待時間壓縮了半小時，實際等待時間平均只有12分鐘。

DeepSeek大模型還上崗豐台區政務服務中心。通過訓練，不斷將政務事項資料「喂」給大模型，促進它不斷成長，變成「百事通」，讓每位辦事群眾能享受到更優質的政務服務。

昌平「回天大腦」基層治理政務系統也部署應用了DeepSeek大模型。社區工作者只需簡單操作，即可獲得精準的政策解讀、資料分析及問題解決方案，提升了工作效率和服務品質。

新技術融入城市管理，這並非首次，大模型之前，AI視頻識別、大資料分析、雲計算、物聯網等新技術都已在北京城市智慧管理中得到應用。

DeepSeek 北京

延伸閱讀

全球AI競賽！傳DeepSeek-R2下周發布 多個關鍵領域有所突破

兩地力拚！武漢、廣東公布人工智能與機器人發展方案

傳川普4月訪中「川習會」南華早報：若成真 是習外交勝利

陽明交大開發AI補償技術 克服OLED亮度衰退問題

相關新聞

北京多區城管 DeepSeek當幫手

DeepSeek大模型技術火爆全球，春節過後，北京市多區已開展實踐探索，將智慧城市管理平台、政務服務平台等接入部署Dee...

跑跳之外 陸機器人靈犀X2有情緒

大陸企業近年積極布局人形機器人賽道，上海首家人形機器人量產企業—智元機器人於11日正式宣布，發表最新研發搭載情感模型的雙...

陸00後主播「吃螃蟹」 用DeepSeek直播1天賣出3.3億

據財聯社報導，DeepSeek暴紅後，第一批「吃螃蟹」的人已用它賺到了第一桶金。有義烏老闆利用DeepSeek賣空小商品...

26歲小伙泰山陪爬 「抱著女客人頂登」1年賺30多萬

「泰山陪爬」已然成為中國年輕人兼差熱門選擇，但在眾多競爭下，一名26歲的體育畢業生一年竟賺了30多萬元（人民幣，下同，約...

AI進化到養豬…從咳嗽聲診斷健康 還能配料、監測環境

2024年被稱為人工智能應用元年，隨著技術的突破與應用場景的拓展，「AI+」將給各行業各領域注入發展驅動力，助力千行百業...

旅遊消費變了！陸文旅部長：花錢非需要 因高興、熱愛

大陸近年文旅消費市場產生變化，有業者能盈利，但也有業者處於虧損，對於該現象，大陸文旅部部長孫業禮11日在人大閉幕會後的部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。