跑跳之外 陸機器人靈犀X2有情緒

大陸企業近年積極布局人形機器人賽道，上海首家人形機器人量產企業—智元機器人於11日正式宣布，發表最新研發搭載情感模型的雙足人形機器人「靈犀X2」，此一雙足人形機器人不僅具備運動能力，還搭載多模態交互大模型「矽光動語」，使其在互動性和應用場景上展現出巨大潛力。

據智元機器人聯合創始人兼CTO彭志輝微博「稚暉君」，彭志輝於11日發出影片指出，最新研發的雙足人形機器人靈犀X2，不僅可走路，更能完美駕馭平衡車和自行車等複雜協同運動；此外它還搭載了情緒運算引擎，能夠實現毫秒級的智慧對話響應和精準辨識物體。

在影片中可見，彭志輝著重介紹了這款機器人的關節、仿生足弓、靈巧手，以及散熱、續航能力，該機器人採用柔性材料，可與手機連動。據介紹，它是第一台真正具備複雜互動能力的「靈動機器人」，具備毫秒級互動反應，以及透過視覺理解和認知世界的能力。

而當彭志輝與靈犀X2對話時，針對各種問題，靈犀X2也能精準判斷，例如被問及晚上睡不著該喝牛奶還是喝咖啡，靈犀X2回答「建議你喝一杯牛奶，有助於睡眠」。彭志輝還指，這款機器人未來還可成為家用的「吉祥三寶」也就是，保全、保母、保潔（清潔）。

據財聯社，靈犀X2由智元旗下的機器人實驗室X-Lab開發，全身共28個自由度、體重33.8公斤，小腦控制器、網域控制器、智慧電源管理系統、核心關節模組全線自研。

另，快科技提到，靈犀X2在運動彈性上，能完成跳舞、奔跑、踩滑板車、玩平衡車甚至騎自行車等高難度動作。這種高的運動控制能力使其在複雜環境中表現出色，為未來機器人在多樣化場景中的應用奠定基礎。

此外，靈犀X2核心亮點在於其搭載的多模態交互大模型「矽光動語」。該模型賦予機器人毫秒級的互動反應力，使其能透過人類面部表情和語調精準判斷情緒狀態，並做出回應。這種自然真實的互動體驗，大大提升人機互動親和力與實用性。

據中新社報導，智元機器人由「稚暉君」大陸設備巨頭華為出身、被稱為天才少年彭志輝創辦的人形機器人初創公司，也是上海首家實現人形機器人量產的企業。