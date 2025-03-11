陸生假學歷報考香港中大 判刑3個月

中國大陸一名30歲男子以假學歷報考香港中文大學碩士課程，今天被法院判刑3個月；去年中以來，香港一些大學陸續發現有陸生以假學歷報考，至今至少有3人被定罪。

綜合香港媒體的報導，被判刑的陸生叫鮑俊揚，被控於2022年至2024年期間，向中大訛稱是美國紐約大學理學士，以欺騙手段取得中大提供的工商管理碩士課程教育及教導服務。

被告今天在沙田裁判法院承認一項「以欺騙手段取得服務罪」，判刑3個月。

去年7月，香港大學率先爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方其後介入調查，期間逮捕了2名中國大陸女子，其中1人被起訴。

隨後，香港陸續有其他大學發現假學歷問題。