陸生假學歷報考香港中大 判刑3個月
中國大陸一名30歲男子以假學歷報考香港中文大學碩士課程，今天被法院判刑3個月；去年中以來，香港一些大學陸續發現有陸生以假學歷報考，至今至少有3人被定罪。
綜合香港媒體的報導，被判刑的陸生叫鮑俊揚，被控於2022年至2024年期間，向中大訛稱是美國紐約大學理學士，以欺騙手段取得中大提供的工商管理碩士課程教育及教導服務。
被告今天在沙田裁判法院承認一項「以欺騙手段取得服務罪」，判刑3個月。
去年7月，香港大學率先爆發假學歷風波，校方表示查獲30名學生以假學歷報讀該校經濟及工商管理學院，香港警方其後介入調查，期間逮捕了2名中國大陸女子，其中1人被起訴。
隨後，香港陸續有其他大學發現假學歷問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言