北京將舉辦全球首個人形機器人半程馬拉松賽

人形機器人從2024年起大爆發。北京市政府日前宣布，今年4月13日舉辦的北京亦莊半程馬拉松賽，將特別設置人形機器人的半程馬拉松賽（全長21.0975公里），這將是全球首個人形機器人參加馬拉松賽。

新京報報導，北京經開區工委委員、管委會副主任李全表示，今年人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，共跑同一路線。參賽的機器人必須具備人形外觀、雙足行走或奔跑，不能是輪式結構。在控制方式方面，可以是手動遙控（包含半自主），也可以是完全自主的控制方式。

半程馬拉松路線，起終點與一般選手相同，採取機器人和運動員「同步報名、同一賽道、同時起跑」的原則，人形機器人將與運動員在起點同時鳴槍起跑，為確保人機安全，全程採用鐵馬隔離或綠化帶隔離的方式，機器人將與運動員共跑同一路線，但有單獨賽道。

機器人比賽的關門時間設置為3小時30分鐘左右（一般半馬關門時間為3小時）。比賽過程中，可以更換電池，也可更換機器人，以接力形式參加全程比賽。依據比賽過程中完賽時間、機器人更換次數進行綜合評價，比賽過程中更換機器人每次罰時10分鐘。

參賽團隊須確保機器人不會對賽道、其他參賽機器人和周邊人員造成損害，必須遵守賽事包括比賽線路、賽事規則以及任何特定的技術要求等規則。

賽事設置了冠亞季軍，獎金分別為5000元、4000元、3000元（人民幣），另外還設置了完賽獎、最優耐力獎、最佳人氣獎、最佳步態獎、最佳形態創意獎等系列獎項，同時準備了科技創新研發獎勵。

專家稱，馬拉松對機器人在奔跑中的穩定性、可靠性和續航能力要求非常高。人形機器人要完成馬拉松比賽，需要突破本體架構和關節、高可靠性長距離奔跑演算法、測試驗證等關鍵技術。

要有適用於長距離奔跑的一體化關節和本體，人形機器人的本體是實現一切運動性能、操作性能的基石，一體化關節作為人形機器人最基礎也是最核心的部件，其性能直接決定了人形機器人整體性能的上限。為完成馬拉松比賽，需要高功率密度一體化關節及其散熱技術，優化關節運動範圍、優化仿生足底、突破電池快換技術，解決關節過熱和本體穩定性問題。

人形機器人通常模仿人類的骨骼和關節，對運動的協調性和靈活性要求很高，需要精確控制各個關節的運動。在馬拉松長距離奔跑中，需要突破高可靠性快速奔跑控制演算法、高精度定位演算法、動態避障導航演算法，解決人形機器人高速奔跑穩定性和自主導航定位問題。

此外，馬拉松比賽路況環境複雜多變，有轉彎、上坡、下坡等多種路況，對人形機器人的適應性要求也較高。