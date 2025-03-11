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中國人太胖了？體重管理已成大陸當前「國家大事」

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
有鑒於體重超標問題日趨嚴重，大陸國家衛健委提出「健康體重一起行動」的口號，號召全社會積極響應。（中新社）
有鑒於體重超標問題日趨嚴重，大陸國家衛健委提出「健康體重一起行動」的口號，號召全社會積極響應。（中新社）

3月10日大陸全國政協閉幕會上，全國政協委員、國家傳染病醫學中心（上海）主任張文宏在被記者問到大陸國家衛健委提出的「體重管理年」三年計劃時，指著該名記者說，「像你這樣的大肚子，就是我們的主要目標」。這則影片近日在大陸網上瘋傳，也讓「全民減重」話題受到關注。

大陸衛生健康委員會主任雷海潮9日在兩會民生主題記者會上表示，中國大陸在生活條件改善的同時，也出現了攝入的能量更高、運動相對缺乏等問題，並因此導致一些人出現體重異常，從而引發高血壓、糖尿病、心腦血管疾病、脂肪肝，甚至一部分的癌症也和體重異常有一定的關聯。

上海澎湃新聞指出，據統計，大陸成年人中，「超重」和「肥胖」的比例分別約為34.3%和16.4%。亦即，大陸有半數成年人的體重已經超標。所謂「超重」是指體重高於標準體重10%至20%，「肥胖」是指體重高於標準體重20%以上。

2024年6月，大陸國家衛健委等16個部門聯合發布《「體重管理年」活動實施方案》。雷海潮說，體重管理不是一年、兩年就能夠馬上見到成效的，而是需要持續推進。「體重管理年」實施的首期三年體重管理行動，目的就是要在全社會形成重視體重、管好體重，健康飲食、積極參與運動鍛煉等良好的生活方式和習慣。

對此，澎湃新聞11日刊出社論稱，「人民健康是民族昌盛和國家富強的重要標誌。」針對「國家喊你減肥」成為熱議話題，社論認為，雖有調侃意味，但站在「健康中國」建設角度看，這是件嚴肅的事，全社會必須一起行動起來達到體重科學管理的目標，體重管理也正在成為嚴肅的國家議程。

廣州日報則提到，伴隨大眾對體重管理的意識逐漸提升，「減重經濟」也愈來愈紅，大陸減肥「網紅藥」司美格魯肽（Semaglutide）等產品在線上下等多管道大賣。其中，在電商平台，司美格魯肽和替西帕肽（Tirzepatide）皆出現「供需兩旺」現象。

但張文宏強調，「體重管理不僅僅是減肥那麼簡單」，很多都是跟慢性病的管理有關。

而雷海潮在記者會上說道：「有些同志體重管理得不太好，腰圍大了，體重也超了，有的甚至患上了慢性病，所以需要專業醫生和專業醫療機構的幫助。」這句話在網上也引發不少大陸網友聯想。

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