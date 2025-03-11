300元來杯「蚱蜢拿鐵」如何？喝過的人這樣說

中國大陸的咖啡市場又玩出了新花樣。據湖北日報旗下新媒體《極目新聞》報導，雲南普洱有咖啡店近期推出以螞蚱（蚱蜢）、竹蟲（竹蜂的幼蟲）等特色咖啡，根據使用的昆蟲總類不同，價格分別為人民幣68元、78元、88元。

報導稱，昆明一名陳姓女網友在網上分享自己在該店點的「螞蚱拿鐵」和「竹蟲美式」稱：「雲南人，只打巔峰賽。」

她告訴《極目新聞》，在雲南，螞蚱和竹蟲本來就是下酒菜，所以她對這些咖啡毫無排斥，不但喝完了飲料，也吃掉了杯子裡的蟲子，「味道非常獨特，值得品嘗。」

這家咖啡店許姓負責人表示，他們店開了兩年多，一直做本地特色。螞蚱拿鐵、竹蟲美式等，是他們結合當地人飲食特色，在近期推出的新產品。「這些蟲子是我們當地人常見的下酒菜，在菜市場就能買到，我自己平時也會吃它們。」

許老闆說，螞蚱、竹蟲等買回來後，先清洗然後炸熟，就能直接配咖啡了。因為原材料較貴，所以這些「特色咖啡」的價格也比普通咖啡貴一點，價格在人民幣68元、78元、88元不等。

店家表示，這些「特色咖啡」自推出以來就賣得不錯，前來品嘗的有本地居民，也有外地遊客。但老闆提醒，對高蛋白過敏的人群不能喝這種添加了蟲子的咖啡，否則可能會出現身體不適。

湖北長江日報旗下新媒體《九派新聞》表示，一名網友在雲南普洱遊玩時，品嘗了一杯人民幣78元的竹蟲美式跟68元的螞蚱拿鐵，他的感覺是「真的很不錯」。但大陸多家媒體的網上調查顯示，多數大陸民眾還是不敢或不願嘗試這種特色咖啡。