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王志安被前妻控逼迫離婚 兩人直播影片中爆發口角

中央社／ 台北11日電

因來台事由與許可目的不符合而被管制5年不予許可來台觀光的前央視記者王志安，近日被前妻李汀指控逼迫離婚，兩人甚至在直播影片中發生口角。王志安要求李汀離開他的住處，隨後報警處理。

王志安曾是中國中央電視台調查記者，揭發貪腐、土地強奪與醫療失誤等弊案，有數以百萬計觀眾追隨。王志安2015年底在微博上公開宣布已離開央視，其後加入新京報，擔任首席調查記者，但又因故引發中國輿論譴責，2019年遭到中國全網封殺，不得不選擇離開中國、往日本發展。

王志安的前妻李汀9日透過網路直播控訴，王志安當年說服她一起搬到日本，然而放棄了中國的工作與生活前往日本後不久，就被迫簽署離婚協議。

直播進行到一半，王志安出現畫面之中，隨後兩人爆發口角。王志安大喊「你給我滾，從我家滾出去」、「妳在我們家住了9天了，知道嗎」，李汀哭喊「是你把你們家的鑰匙給我的」。

王志安稱「已經忍妳夠久了」、「妳隨便直播，我理都不理妳」、「妳私闖我們家」，隨後打電話報警。

隨後在另一段直播影片中，李汀表示，自己已經忍了6年了，不到萬不得已不會這樣（直播），「這6年，我聽他的退出自己的工作、退出自己的網路，離開了自己的國家再也見不到自己的親人，到現在都不能回國，我的媽媽也不能來。」

她說「我做了這麼多的讓步，他還找了律師要起訴我」。

李汀同樣為網路名人，經營氣象科普相關的內容，網路名稱為「大臉撐在小胸上」，在微博上有超過800萬追隨者，YOUTUBE頻道則有超過6萬訂閱。據公開資訊，他過去曾任職於中國科學院大氣物理研究所，並且是中國科普作家協會會員。

目前王志安尚未在個人的社群平台上對此事發表任何回應，李汀則於10日晚間在自己的YOUTUBE頻道上傳了一部「這次我也不怕王志安」的影片，說明警方前來處置後的情形。

包含在X平台的相關討論與YOUTUBE頻道的留言，可以看到中國網友分別「站隊」，有人支持王志安，認為李汀別有目的，也有人同情李汀，並表示經過這次事件後再也不會收看王志安的影片。

王志安於2024年初來台觀光，在參加脫口秀時說，台灣選舉造勢場合像場秀，「把殘疾人士推上去煽情」；他又以顫抖手勢模仿身障人士喊，「支持民進黨，搶救王義川」，這些發言、舉動引發外界批評。

隨後移民署調查後確認王志安來台事由與許可目的不符合，違反相關規定，已依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。王志安則於去年9月底宣布，由於訴願被駁回，因此要「正式起訴移民署」。

影片 王志安 網路直播

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