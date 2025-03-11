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海洋光譜郵輪赴日 單航次外籍客新高
「海洋光譜」號郵輪9日17時從上海吳淞口國際郵輪港前往日本，開啟8天7晚旅程。上海邊檢總站浦江邊檢站當日提供的數據顯示，這是「海洋光譜」號恢復上海母港運營以來，出境外籍旅客最多的航次。
中新社報導，「海洋光譜」號郵輪本航次搭載4500餘名旅客，其中外籍旅客2600餘人。浦江邊檢站方面表示，破紀錄關鍵在於中國實施240小時過境免簽政策。根據該政策，外國遊客可以跨省域活動，更加靈活地規畫路線，通過航班、郵輪、高鐵等多元交通方式銜接行程。
統計數據顯示，本航次出境外籍旅客中，有近1000名俄羅斯籍旅客、近500名英國籍旅客、近200名美國籍旅客。隨著郵輪熱度不斷回升，這類「多國聯程」的旅行方式成為外籍旅客來上海乘郵輪的重要選擇。
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