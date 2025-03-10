大陸人持續增高又變胖 民間焦慮身高、官方憂體重失控

日媒日前聚焦中國兒童與青少年身高不斷增高，多數父母仍希望再更高；與此同時，中國人也越來越胖，官方更關注體重問題導致一系列慢性病，持續推進「體重管理」行動。

中國國家衛生健康委員會主任雷海潮9日在全國「兩會」的民生主題記者會上表示，將持續推進2024年開始實施的「體重管理年」3年行動。他指出，當前危害中國老百姓健康的首要危險因素和疾病來自慢性疾病，其中很多跟每個人的行為生活方式、飲食和體育鍛鍊都密切相關。

根據人民日報健康App（應用程式），不久前發布的「2025世界肥胖地圖」顯示，2025年中國41%的成年人達到高BMI（身體質量指數），9%的成年人患有肥胖。

官方重視體重與健康問題，民間則有「身高焦慮」。日媒日經新聞網1日報導指出，這一代中國孩子已經比其父母和祖父母同齡時平均身高要高，但許多父母還是覺得孩子不夠高。有些父母會要求醫生給孩子生長激素治療，刺激長高。

非傳染性疾病危險因子國際聯盟組織（NCD Risk Factor Collaboration）研究顯示，2019年全球19歲青少年的平均身高，中國是亞洲國家最高的（男生175.7公分，女生163.5公分）。

而從中方的統計數據來看，「中國居民營養與慢性病狀況報告（2020年）」指出，中國18至44歲男性和女性平均身高分別為169.7公分和158.0公分。報告稱，民眾在過去幾十年來身高增加的原因，是蛋白質、脂肪、碳水化合物3大營養素攝入充足，優質蛋白攝入不斷增加。

不過，中國兒童少年基金會去年發布的「2024兒童身高現狀報告」顯示，在對16-17歲孩子調研過程中，近8成孩子的身高低於家長預期，這些家長平均認為兒子應該要180公分、女兒要169公分。

報導指出，對身高的擔憂，一部分是因為在性別失衡及經濟成長放緩下，中國人找配偶和找工作都越來越競爭。有些工作的招聘廣告會提出對身高的要求，常見的是至少160公分高，即使工作本身和身高沒有明顯關聯。

「促進身高」的想法不僅是針對未成年人，也影響到成年人。

人民日報去年10月的報導說，隨著社會對身高的關注度不斷提升，一些針對身高焦慮的人群推出的增高產品，甚至宣稱不分年齡，只要使用，就能長高5到8公分。有的產品還披著基因檢測、國家專利等「科學」外衣蒙騙消費者。

報導引述專家看法說，骨骺閉合之後，長骨便不再生長，人也就沒法長高了，這不是「刺激手段」所能解決的。任何宣稱成年後還能長高的說法，都是偽科學。